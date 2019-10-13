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Рубрика: Экономика

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Какие продукты подешевеют больше всего
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Самыми подешевевшими продуктами в этом году станут сахар и капуста, считают эксперты "РГ". Есть и другая еда, цены на которую могут порадовать покупателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Оптовые цены на сахар продолжают снижаться уже год. Розничные цены реагируют с запаздыванием, так что им еще есть куда снижаться", - говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В декабре этого года цены на сахар могут снизиться к декабрю прошлого более чем на 30 процентов, прогнозирует эксперт.

Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
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Пока, по данным Росстата, с конца прошлого года по начало октября сахар уже снизился в цене на 20 процентов и стал одним из самых подешевевших товаров. "Оптовые цены на сахар в России сейчас самые низкие на пространстве Евразии и Африки", - добавляет Иванов и призывает всех заняться поиском рынков сбыта продукта. Слишком низкие цены ударят по производителям.

Белокочанная капуста также рвется в лидеры по темпам снижения цен. "Сложились хорошие погодные условия, и получен очень высокий урожай капусты", - поясняет "РГ" президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. Уже сейчас, по данным Росстата, белокочанная капуста подешевела с декабря прошлого года на 20 процентов. Впрочем, конкуренцию капусте могут составить и другие овощи, причем не самые дешевые - огурцы и помидоры. "Прогноз производства овощей в зимних теплицах составляет рекордные 1,2 миллиона тонн, что на 20 процентов выше 2018 года", - рассказали "РГ" в минсельхозе.

Уже практически полностью в России замещен импорт огурцов и сделан большой шаг вперед по увеличению своего производства томатов. Сейчас, по данным Росстата, огурцы и помидоры лидируют по темпам снижения цен - эти овощи с декабря прошлого года подешевели в два раза. Но к зиме цены заметно вырастут. Впрочем, по итогам года цена этих овощей будет ниже, чем в прошлом году, говорит Ситников.

Приятный сюрприз до конца этого года может быть на рынке круп. "Есть прогноз получить рекордный валовой сбор риса на 7 процентов больше, чем в 2018 году, и на 5,5 процента больше производства в среднем за пять лет", - отметили в минсельхозе. "Рис заметно дешевеет в опте", - отмечает заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Пока эти изменения не отразились на потребительских ценах, но это произойдет, отмечает эксперт. Благодаря росту производства, скорее всего продолжат дешеветь подсолнечное масло, свинина и курятина.

Теперь о грустном. Продолжит дорожать пшено, которое уже прибавило 40 процентов с начала года. И гречка - посевы этой крупы резко снизились. В лидеры по темпам роста цен по итогам года наряду с пшеном и гречкой может выйти баранина. С конца прошлого года, по данным Росстата, она уже подорожала на 17 процентов. Спрос на этот вид мяса растет внутри страны и за рубежом, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Цены на говядину растут несущественно.

Молоко, сметана, сыры с конца прошлого года подорожали на 4,6 процента. Тенденция роста сохранится.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва
Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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