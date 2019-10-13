В Японии тайфун унес жизни 18 человек

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших. "Я молюсь о душах погибших и хотел бы выразить искренние соболезнования", - заявил глава японского правительства.

В настоящий момент власти подсчитывают ущерб от стихии. Спасатели продолжают поиски людей. Страна начинает приходить в себя после шквалистого ветра и ливневых дождей, которые принесли разливы рек, подтопления и оползни. В ликвидации последствий природного явления задействованы служащие национальных Сил самообороны.

Журналисты показали страшные кадры, снятые с вертолета в префектуре Нагано, где река Тикума-гава вышла из берегов. Там стоят затопленные дома, смыто дорожное покрытие. Кроме того, в грязных потоках воды застряли скоростные поезда синкансэн.

Между тем столичные аэропорты Ханэда и Нарита функционируют в прежнем режиме, их работа восстановлена.