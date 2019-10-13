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13.10.2019 21:30
Рубрика: Культура

Человек со светлой стороны

В Москве прошел показ фильма "Мустай" о поэте Мустае Кариме
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
На экране - Рэйф Файнс, обладатель кинопремий, звезда блокбастеров и просто замечательный актер. Скалы, внизу шумит море. "Ночами разговаривают реки, Когда на скалах тучи отдыхают, - читает Файнс. - И сердце с сердцем говорит ночами, Когда шаги людские затихают..."
Столетие в России отмечается так, как того заслуживает жизнь и талант Мустая Карима. Фото: Сергей Михеев/РГ Столетие в России отмечается так, как того заслуживает жизнь и талант Мустая Карима. Фото: Сергей Михеев/РГ
Столетие в России отмечается так, как того заслуживает жизнь и талант Мустая Карима. Фото: Сергей Михеев/РГ

Это Мустай Карим, один из любимых поэтов знаменитого британского актера - и действующего лица фильма "Мустай". Московская премьера которого прошла в Малом театре в преддверии 20 октября, 100-летнего юбилея башкирского поэта.
Минское издательство выпустило книгу башкирского классика Мустая Карима

Столетие отмечается в нашей стране так, как того заслуживает жизнь и талант Мустая.

В этом году имя писателя было присвоено международному аэропорту Уфы, в почтовое обращение вышла марка с изображением Мустая Карима, Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету, а в сентябре на воду был спущен 4-палубный круизный лайнер "Мустай Карим".

И вот - кинопремьера, на которую Фонд имени Мустая Карима собрал писателей, политиков, художников, музыкантов, знаменитых спортсменов, началась с фотовыставки в фойе. Юбиляр-школьник в родном Кляшеве, поэт в большом зале, вдохновенно читающий стихи, в военной форме после ранения, жмущий дружескую руку Чингиза Айтматова, склонившийся над рабочим столом...

- Нашей задачей было создать портрет. Не только поэта, но человека с высоким моральным авторитетом, - говорит режиссер и продюсер "Мустая" Саида Медведева. - Но когда началась работа, я вдруг поняла, что не только решаю творческие и производственные задачи. Во мне начали просыпаться все мои детские восхищения Мустаем, я вспомнила, как зачитывалась "Таганком", "Долгим-долгим детством", рассказами.

...А с экрана Чулпан Хаматова читает нам сейчас "Горой хотел я стать", Сергей Безруков - знаменитое "Не русский я, но россиянин", Владимир Спиваков - фрагменты повести "Радость нашего дома".

- Владимиру Теодоровичу трудно дались отрывки о войне, - вспоминает Саида Медведева. - Его мама-блокадница все то, о чем пишет Мустай, испытала на себе. Но он в конце концов блестяще справился с задачей - все-таки большой музыкант, а у Мустая в стихе столько музыки.

В Уфе "РГ" провела акцию к 100-летию Мустая Карима

В фильме мало биографии, но много личного, тех самых деталей, которые говорят о человеке больше всех анкет. Знаменитый хирург вспоминает, как делал поэту операцию без общего наркоза на пробитом легком и тот терпел, читая вслух стихи. Дочь Альфия, главная героиня детской прозы Мустая, объясняет, почему тот не подписал ни одного коллективного письма с осуждением диссидентов. Коллеги-писатели - как лауреат и орденоносец помогал нуждающимся. "Мир вижу я со светлой стороны", - написал когда-то Мустай.

- Каким же он был добрым, теплым, приветливым! - рассказывала в фойе Малого, забыв официальный тон, министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. - Мы на 85-летний юбилей Мустая ездили вместе в его родное Кляшево, и сколько же там людей подходило к нему - и ведь для всех, от мальчишки до старика, у него нашлось свое слово!

- Феномен Мустая в том, что это - абсолютный талант, литературный и человеческий, таких творцов мало, его вещи пронизаны непреходящим, - говорит Тимербулат Каримов, председатель Фонда имени Мустая Карима. - А люди сегодня соскучились по настоящей литературе. И через киноязык, через язык медиа нам удается начать путь к ее возвращению. И это все впереди: Мустаю 100, жизнь поэта с таких цифр только начинается.

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