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13.10.2019 19:25
Рубрика: Власть

Выдай или суди

Вячеслав Володин обсудил меры против терроризма
Текст: Татьяна Замахина (Стамбул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Парламентарии Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции на конференции в Стамбуле договорились о создании специального механизма по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом в сфере борьбы с терроризмом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги согласились, в частности, в том, что только сильные государства могут поставить заслон терроризму и другим ключевым угрозам.

Конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия состоялась в третий раз. И если в ходе первой встречи стороны по-разному подходили к решению проблем, то теперь из уст глав делегаций звучали схожие заявления, заметил по итогам Вячеслав Володин.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Борьба с терроризмом актуальна не только для государств, которые объединяет форма конференции. В связи с этим Володин в своем выступлении призвал расширять сотрудничество, привлекая к разговору коллег из парламентов других стран. Тем более что актуальна проблема "перетекания" преступников из одного государства в другое.

Таким образом, актуальная задача - обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам все возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков. Володин также призвал создать такие правовые условия, при которых снабжение террористов оружием, финансовыми и кадровыми ресурсами станет невозможным. "Необходима комплексная стратегия пресечения финансовой подпитки террористов за счет наркотрафика", - заявил он.

"Совместно мы должны создать законодательную базу противодействия пропаганде терроризма и экстремизма, в том числе в информационном пространстве", - обратился Володин к другим участникам. Важно, что противостоять вызовам со стороны международного терроризма и экстремистских идеологий способны только сильные суверенные государства, подчеркнул Володин. В связи с этим одним из главных вызовов он назвал активизацию попыток иностранного вмешательства во внутренние дела стран. В современных реалиях, чтобы нанести ущерб государству или гражданам, зачастую нет необходимости вторгаться на его территорию. Так, что крайне важно, подчеркнул Володин, обеспечить цифровой суверенитет стран - участниц конференции, защитить права людей в киберпространстве, их персональные данные.

Необходима общая стратегия борьбы с финансированием терроризма за счет наркотрафика

То, о чем говорил российский спикер и его коллеги, вошло в итоговый документ. Они договорились активизировать обмен законодательным опытом и подчеркнули важность обмена информацией и опытом между компетентными национальными органами государств. Такое сотрудничество должно происходить на основе принципа "выдай или суди", отмечается в документе.

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