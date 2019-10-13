Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда

Как уже мрачно юморят в Сети, идеи Греты Тунберг до добра не доведут: 81-летняя актриса и "мама аэробики" Джейн Фонда, дважды лауреатка "Оскара", была арестована прямо на ступеньках Капитолия.

Как сообщает канал WUSA9, Фонду задержали за участие в экологической акции - после того, как она проигнорировала требования полицейских перестать митинговать на ступенях сооружения. Пожилая женщина принялась вербально оппонировать правоохранителям и после недолгих препирательств сторон была взята под стражу, заключена в наручники и корректно, но решительно препровождена в патрульную машину.

При этом уточнено, что Фонду, которую давно заботят вопросы опасного изменения климата, взойти к американской твердыне подвигли инициативы юной Тунберг.

jane fonda and her granddaughter got arrested together and the caption jane put on these photos took me out pic.twitter.com/hGD4dbgSbO — vanessa (@nicolekidgrinch) 12 октября 2019 г.

Джейн Фонда - дочь Генри Фонды, признанного Американским институтом киноискусства одним из величайших актеров в истории. Известна по фильмам "Барбарелла", "Погоня", "Возвращение домой" ("Оскар", 1979 год), "Клют" ("Оскар", 1972), "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", "Забавные приключения Дика и Джейн".

Ранее сообщалось, что Фонда рассталась со своим "молодым" бойфрендом.