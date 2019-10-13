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13.10.2019 19:15
Рубрика: Власть

Интерес к Востоку

Владимир Путин дал интервью трем телеканалам
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Завтра президент начинает визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Перед тем как отправиться на Ближний Восток, Владимир Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic.

"Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство", - заявил Владимир Путин. Помимо успешного двустороннего сотрудничества, он отметил положительную роль королевства в разрешении кризиса в Сирии.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин оценил возможность начала второй холодной войны

Глава государства осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и заметил, что на рынок это повлияло незначительно. "До того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, "назначать виновных" нецелесообразно", - заметил он и заверил, что российская разведка не знает, кто стоял за атакой.

Речь зашла про Иран, и Путин оценил, что с Саудовской Аравией и ОАЭ у Москвы сложились "беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения", но "Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то". Иран - крупная региональная держава, и нужно признавать ее интересы. А чтобы понять друг друга - вести диалог. "Если мы будем использовать наши добрые отношения и с Ираном, и с арабским миром, с Саудовской Аравией, с ОАЭ, мне кажется, мы можем найти нечто, что может составить общий интерес", - не исключил он. Говоря о ракетной программе Ирана, Путин привел поговорку - "не надо путать божий дар с яичницей". Не нужно смешивать ее с ядерной программой и уничтожать достигнутые результаты по ограничению ядерной активности Тегерана.

Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, но Россия не станет втягиваться в непомерные для нее бюджетные расходы

По Сирии Путин заявил, что Россия не могла позволить устроить там квазигосударственное террористическое образование; а потом оттуда бы началась инфильтрация боевиков в нашу страну. Все, кто находится на территории Сирии нелегитимно, должны ее покинуть, убежден он. И если будущее легитимное руководство республики скажет, что не нуждается в присутствии военных, то это утверждение касается и РФ. "Территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена", - подчеркнул глава государства. А то, каким будет политическое будущее этой страны, должны решать сами сирийцы на переговорах в Женеве.

Одной из тем стало состояние российско-американских отношений. На допущение журналиста RT, что Дональд Трамп переизберется в следующем году, Путин пошутил, что теперь Россию опять будут обвинять во вмешательстве в выборы. И уже серьезно сказал, что не в претензии к тому, что Трамп не выполнил предвыборные обещания нормализовать отношения с Москвой. Внутриполитическая повестка в США не позволяет, пояснил российский лидер, добавив: "Мы в любом случае будем работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет. Но нас не может, конечно, не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью".

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин рассказал об отношении к неисполненным предвыборным обещаниям Трампа

Путин напомнил, как в ответ на выход США из договора по ПРО для сохранения стратегического баланса Москва разработала ударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО и создала оружие, которого в мире ни у кого нет - ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной, с гиперзвуковой скоростью. Потом США вышли из ДРСМД, и остался только договор СНВ-3: если и он будет ликвидирован, мир станет более опасным и менее предсказуемым, предостерег президент.

Россия не хочет второй холодной войны, но если она будет, то затронет страну в наименьшей степени: у Москвы есть эксклюзивные виды вооружений. "Гонка вооружений - это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит. Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - сказал Путин. НАТО он назвал инструментом внешней политики США, а размещение элементов ПРО у российских границ - попыткой нивелировать наш стратегический ядерный потенциал, которая обречена на неудачу.

"У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы", - заверил глава государства. Россия будет делать все для нормализации ситуации на Ближнем Востоке, но скорость изменений зависит от тех, кто несет ответственность в той или иной стране, сказал он.

Стенограмма: Интервью Владимира Путина телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic
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