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13.10.2019 22:17
Рубрика: В мире

Власть в Польше остается у партии умеренных евроскептиков "Право и Справедливость"

Текст: Ариадна Рокоссовская
В Польше выбирали депутатов Сейма, сенаторов и направление развития на ближайшие четыре года. Победу, согласно экзит-полам, одержала правящая партия "Право и справедливость" с 43,6 процента голосов. Кроме нее в парламент прошли еще четыре политические силы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2005 года основная борьба за власть в Польше идет между двумя крупнейшими партиями - право-консервативной "ПиС" и проевропейской либеральной "Гражданской платформой". Обе они уже дважды выигрывали парламентские выборы в Польше. В этот раз "Гражданская платформа" в надежде набрать побольше сторонников решила объединиться с "Зелеными", центристской партией "Современная", левоцентристской "Польская инициатива". Это объединение под названием "Гражданская коалиция" получило 27,4 процента голосов избирателей.

К партии "Право и справедливость", созданной в 2001 году братьями-близнецами Лехом и Ярославом Качиньскими, примкнули правоцентристские "Пяст" и "Согласие", а также "Солидарная Польша".

Фото: youtube.com
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Напомним, что президент Польши Лех Качинский погиб в 2010 году в авиакатастрофе, и партией руководит его 70-летний брат Ярослав. Он не занимает никаких постов в правительстве, однако общеизвестно, что именно он, а не премьер Матеуш Моравецкий принимает все важные для страны решения.

Незадолго до выборов "Право и справедливость" объявила, что в первые 100 дней второго срока у власти она осуществит программу из пяти пунктов: сумма взноса на обязательную медицинскую страховку будет зависеть от дохода предпринимателя, пенсионерам будут выплачивать 13, а позже и 14 пенсий в год, проведут диспансеризацию 40-летних поляков, примут решение о пособиях фермерам и построят 100 окружных дорог.

Учитывая то, что перед предыдущими выборами эта партия обещала полякам выплачивать пособие 500 злотых на каждого ребенка, и обещание выполнила, избиратели не только голосуют за эту партию, но и боятся, что она утратит власть, а они - верный доход.

В коалицию "Левые", набравшую 11,9 процента голосов, вошли "Союз демократических левых сил, "Весна" и "Вместе". А "Крестьянский союз" в этот раз выступил вместе с партией известного музыканта Павла Кукиза "Kukiz"15", что позволило им набрать 9,6 процента.

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Напомним, что всего в польский Сейм избираются 460 депутатов на основе пропорционального представительства по открытым спискам. Проходной барьер для партий составляет 5 процентов, а для коалиций - 8. В состав польского Сената входят 100 человек, они избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе.

Явка составила 61,1 процента, причем на голосование, по данным социологов, пошли те регионы страны, которые раньше не проявляли большой активности. Кроме того, мобилизовались избиратели за границей. В воскресенье у польских посольств и консульств по всему миру выстроились огромные очереди желающих проголосовать. Только в Великобритании для участия в выборах зарегистрировалось рекордное число поляков - 98 тысяч человек.

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