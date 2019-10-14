Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье

Новости

В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 18:51
Рубрика: Спорт

Рекордные шайбы

Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Отрадно, что российские хоккеисты в клубах НХЛ показывают стабильно высокий уровень.

Так, столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз" в гостях переиграл "Даллас Старз" - 4:1. В составе "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, равно как и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который отличился в концовке матча, поразив уже пустые ворота хозяев.

Эта шайба стала для Овечкина 334-й по счету в выездных матчах. По этому показателю он обошел Фила Эспозито (333) и вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Артем Дзюба: "Буду безумно горд, если обойду по голам Кержакова"

Россиянина опережают Марсель Дионн (346), Горди Хоу (352), Бретт Халл (353), Яромир Ягр (356), Стив Айзерман (362) и лидер рейтинга Уэйн Гретцки (402).

Гретцки всего за карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина 661 гол в 1089 матчах.

К слову, Овечкин после игры с "Далласом" вышел на чистое третье место в лиге по заброшенным шайбам в пустые ворота (34), обогнав Марио Лемье (33).

Лучшими по этому показателю являются Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб).

Тем временем бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс", с которым подписал контракт до конца сезона.

Голкипер принял участие в матче против "Суиндон Уайлдкэтс 2" в рамках второй английской национальной лиги. Победитель встречи был определен в серии буллитов, где точнее оказались игроки "Гилфорда". Петр отразил два броска. Отметим, что руководство "Челси" поздравило Чеха с дебютом и пожелало ему новых побед на льду.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны