Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Отрадно, что российские хоккеисты в клубах НХЛ показывают стабильно высокий уровень.

Так, столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз" в гостях переиграл "Даллас Старз" - 4:1. В составе "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, равно как и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который отличился в концовке матча, поразив уже пустые ворота хозяев.

Эта шайба стала для Овечкина 334-й по счету в выездных матчах. По этому показателю он обошел Фила Эспозито (333) и вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ.

Россиянина опережают Марсель Дионн (346), Горди Хоу (352), Бретт Халл (353), Яромир Ягр (356), Стив Айзерман (362) и лидер рейтинга Уэйн Гретцки (402).

Гретцки всего за карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина 661 гол в 1089 матчах.

К слову, Овечкин после игры с "Далласом" вышел на чистое третье место в лиге по заброшенным шайбам в пустые ворота (34), обогнав Марио Лемье (33).

Лучшими по этому показателю являются Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб).

Тем временем бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс", с которым подписал контракт до конца сезона.

Голкипер принял участие в матче против "Суиндон Уайлдкэтс 2" в рамках второй английской национальной лиги. Победитель встречи был определен в серии буллитов, где точнее оказались игроки "Гилфорда". Петр отразил два броска. Отметим, что руководство "Челси" поздравило Чеха с дебютом и пожелало ему новых побед на льду.