Боевое крещение: Турция перебросила танки с активной защитой в Сирию

Турецкие военные все-таки отважились испытать в ходе боевых действий в Сирии модификацию американского танка М60 с комплексом активной защиты.

В Сети появились фото и видеоматериалы, запечатлевшие переброску такой техники. По всей видимости, речь пока идет о сравнительно небольшом количестве этих машин.

КАЗ AKKOR Pulat является развитием украинского "Заслона-Л", а тот, в свою очередь, создан на основе разработок еще советских времен.

В Турции его решили устанавливать на M60TM. Первая информация об этом появилась весной 2018 года. Позже стало известно об успешных испытаниях. До конца минувшего года планировалось закупить и установить четыре десятка комплектов.

AKKOR Pulat, по заверениям разработчиков, способен прикрывать лобовые и боковые проекции бронемашин и перехватывать различные управляемые противотанковые ракеты, а также реактивные гранаты, запускаемые ручными и станковыми гранатометами.

В то же время основная часть применяющихся на территории Сирии М60А3 и Leopard-2A4 вообще не имеют никакой дополнительной защиты. Сообщается, что Германия наложила запрет на экспорт оружия в Турцию, что может вызвать проблемы со снабжением танков немецкого производства запасными частями.