Бориса Джонсона вынуждают провести внеочередные выборы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поддержит перенос сроков "брекзита". Тем временем королева Елизавета II, выступая в парламенте, сообщила, что приоритетом правительства является "обеспечение выхода Британии из Евросоюза 31 октября". Чем меньше времени остается до этой даты, тем больше шансов, что дело закончится "брекзитом" и внеочередными выборами в британский парламент.

Лихорадочное состояние, в котором Британия пребывает, начиная с 2016 года, когда в стране приняли решение о выходе из Евросоюза, кажется, достигло апогея. Всего 16 дней остается до запланированной даты "брекзита", два дня остается до саммита ЕС, на котором будет принят или отвергнут новый вариант "постразводного" соглашения, и месяц до досрочных выборов, которые будет вынужден объявить Джонсон, если переговоры в Брюсселе провалятся.

Единственное, что Евросоюз может предложить, - продление сроков "брекзита"

Напомним, что второго октября Джонсон отправил Юнкеру шестистраничное письмо с предложениями своего правительства относительно соглашения об отношениях Британии с ЕС после "брекзита". Поскольку "слабым звеном" предыдущего варианта, неоднократно отвергнутого британским парламентом, было подвешенное состояние границы между двумя Ирландиями, в своем новом плане Джонсон сосредоточился именно на этом пункте. В ход шли обещания некого особого статуса Северной Ирландии, намеки, что Лондон готов на уступки. Однако, как показал пятничный телефонный разговор премьера с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, все его усилия оказались напрасными. По данным издания The Spectator, самая влиятельная женщина Европы сообщила Джонсону, что "ЕС никогда не подпишет никакого соглашения, которое приведет к тому, что Северная Ирландия покинет европейский таможенный союз". Это означает, что, скорее всего, стороны никогда не придут к согласию, поскольку ни одно уважающее себя государство не пойдет на то, чтобы часть его суверенной территории входила в посторонний союз.

После того, как в выходные британские и европейские дипломаты провели "интенсивные", как сообщали СМИ, переговоры, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье признал, что компромисс не был достигнут, а сторонам придется продолжить работу и после саммита Евросоюза. Но в этом нет особого смысла, ведь, по меткому выражению того же Барнье, "часы тикают", и 28 стран ЕС уже не успеют уладить все формальности к 31 октября. А дата, которая была озвучена парламенту королевой, вряд ли может быть перенесена. Одновременно официальный представитель Даунинг-стрит сообщил вчера на пресс-конференции, что даже формальный выход 31 октября с технической отсрочкой на несколько недель для улаживания всех деталей, в случае, если стороны смогут достичь согласия, не рассматривается правительством. "Я даже не знал, что такой вариант возможен", - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов. Таким образом, Джонсону не стоит возлагать надежд на саммит 17 октября. Единственное, что ему там могут предложить, - продление сроков "брекзита". "Все зависит от британцев. Если Джонсон попросит дополнительное время, что вряд ли произойдет, я сочту исторически неправильным отказать ему", - сообщил Юнкер в интервью австрийскому изданию Kurier.

Поскольку депутаты обязали Джонсона обратиться к Брюсселю с такой просьбой, а он поклялся, что этого не сделает, эксперты ожидают, что уже в субботу 19 октября или в понедельник 21 октября премьер поставит перед палатой общин вопрос о проведении внеочередных выборов. Борис Джонсон и сам заинтересован в том, чтобы такое голосование прошло не в 2022 году, а значительно раньше. Не так давно из его партии ушли "умеренные" представители тори, протестовавшие против выхода из Евросоюза без соглашения. Для того, чтобы эффективно управлять страной, ему нужно восстановить большинство Консервативной партии в парламенте.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обещал поддержать этот шаг, если переговоры на саммите ЕС в четверг провалятся. А это дает надежду на то, что за их проведение выскажутся необходимые две трети депутатов Палаты общин. Британское законодательство позволяет осуществить внеочередные выборы через 25 рабочих дней после принятия нижней палатой такого решения. А значит, голосование может состояться уже в конце ноября.