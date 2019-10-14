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14.10.2019 15:12
Рубрика: В мире

Британского педофила нашли мертвым в тюрьме

Текст: Константин Волков

Британец Ричард Хакл, отбывавший 22 пожизненных заключения за педофилию, был найден мертвым в тюрьме Фулл-Саттон города Йорк. Об этом 14 октября сообщает The Independent.

Фото: iStock
Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу

Хакл был арестован в 2014 году, когда вернулся на Рождество в Великобританию из Юго-Восточной Азии. До того, как выдать ордер на арест, правоохранительные органы долго отслеживали Хакла в сети, в том числе на онлайн-форумах педофилов. В компьютере обвиняемого следователи нашли более 20 тысяч непристойных фотографий с детьми.

Свои преступления Хакл совершал в Юго-Восточной Азии, в основном в Камбодже и Малайзии. В ходе следствия он признался в преступлениях с участием 22 детей, но есть основания полагать, что на самом деле жертв было значительно больше.

В мире Европа Великобритания
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