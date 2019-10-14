Экономика
14.10.2019 13:57
Текст: Юрий Сизов

ЦБ Беларуси и России обсуждают гармонизацию подходов в банковской сфере

Выработку гармонизированных подходов к проведению монетарной политики и к банковскому надзору обсуждают Центробанки в Москве и Минске в ходе подготовке документов по интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщил 14 октября заместитель председателя правления финансового регулятора Беларуси Сергей Калечиц, передает БЕЛТА.

Банкир пояснил, что, если белорусский банк захочет прийти на рынок России или российский инвестор организовать банк в РБ, он должен понимать, что эти требования "достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать максимальное удобство и для предприятий, и для банков", - пояснил Калечиц.

Он напомнил, что межведомственная группа и с белорусской, и с российской стороны уже отрабатывает вопросы, которые обеспечивали бы выполнение договоренностей по интеграционной тематике. По сути, это вопросы, касающиеся равных условий хозяйствования для предприятий, граждан, банков. "На сегодня у нас никаких недопониманий с коллегами нет", - уточнил он.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

"Если мы хотим гармонизировать, допустим, подходы к проведению банковского надзора, каким-то требованиям к банкам, то, разумеется, должен быть некий план действий: какой путь пройти каждой стране, что поменять в своем законодательстве, чтобы обеспечить, подчеркну еще раз, не полную унификацию, а хотя бы гармонизацию для достижения близких принципов", - добавил зампред Нацбанка.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подготовки такого плана действий, Калечиц пояснил, что он готовится в пакете с другими интеграционными документами. "Мы в контексте этого плана. Хотя наши мероприятия в высокой степени согласованности, их можно было бы проводить. Но официальное утверждение будет тогда, когда по всем сферам будут готовы документы", - пояснил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в начале сентября на уровне глав правительств СГ был согласован проект программы действий по интеграции и перечень дорожных карт. Сейчас обеим сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»