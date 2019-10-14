ЦБ Беларуси и России обсуждают гармонизацию подходов в банковской сфере

Банкир пояснил, что, если белорусский банк захочет прийти на рынок России или российский инвестор организовать банк в РБ, он должен понимать, что эти требования "достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать максимальное удобство и для предприятий, и для банков", - пояснил Калечиц.

Он напомнил, что межведомственная группа и с белорусской, и с российской стороны уже отрабатывает вопросы, которые обеспечивали бы выполнение договоренностей по интеграционной тематике. По сути, это вопросы, касающиеся равных условий хозяйствования для предприятий, граждан, банков. "На сегодня у нас никаких недопониманий с коллегами нет", - уточнил он.

"Если мы хотим гармонизировать, допустим, подходы к проведению банковского надзора, каким-то требованиям к банкам, то, разумеется, должен быть некий план действий: какой путь пройти каждой стране, что поменять в своем законодательстве, чтобы обеспечить, подчеркну еще раз, не полную унификацию, а хотя бы гармонизацию для достижения близких принципов", - добавил зампред Нацбанка.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подготовки такого плана действий, Калечиц пояснил, что он готовится в пакете с другими интеграционными документами. "Мы в контексте этого плана. Хотя наши мероприятия в высокой степени согласованности, их можно было бы проводить. Но официальное утверждение будет тогда, когда по всем сферам будут готовы документы", - пояснил он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в начале сентября на уровне глав правительств СГ был согласован проект программы действий по интеграции и перечень дорожных карт. Сейчас обеим сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.