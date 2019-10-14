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14.10.2019 21:40
Рубрика: Экономика

Банки дают капитал на отсечение

ЦБ РФ решил отменить ряд требований на банковском рынке в рамках своей "регуляторной гильотины"
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Банк России решил смягчить ряд пруденциальных требований к банкам. Практически одновременно с правительством он запускает свою "регуляторную гильотину".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Планируется, во-первых, отменить норматив, ограничивающий 3% требования банка к его инсайдерам (Н10.1), во-вторых, уточнить расчет норматива, ограничивающего риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков 25% (Н6) - изменения затронут порядок учета операций по платежным картам, но детали Банк России пока не раскрывает.

Фото: iStock
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В-третьих, в отношении банковских групп будет отменен норматив Н23 (использования капитала банка для приобретения акций других юрлиц), но он сохранится на индивидуальной основе.

Кроме того, в надзоре Банк России упростит методологию оценки экономического положения банков, а для санируемых банков отменит требование о составлении планов восстановления капитала.

Кроме того, в связи с введением с 1 октября показателя долговой нагрузки ЦБ внесет техническую правку в инструкцию "Об обязательных нормативах банков".

Для расчетных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения операций с юрлицами и размещения средств в центральных банках - нерезидентах, что будет способствовать развитию рынка платежей, в том числе в СНГ, сообщает Банк России.

Оптимизация коснется и объема отчетности банков, а также периметра раскрываемой ими информации.

В последние годы Банк России предъявлял все больше требований к банкам, отмена устаревших или избыточных норм будет способствовать доступности финансовых услуг

Вряд ли все это приведет к существенному высвобождению средств и сокращению операционных расходов банков, с точки зрения стабильности банковского сектора эти меры также не предполагают перемен, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Тем не менее предложенные Банком России меры следует приветствовать, поскольку регулятивная нагрузка на банки в России достаточно высока и в последние годы продолжала увеличиваться", - говорит он.

В Альфа-Банке не видят влияния отмены норматива Н10.1, так как уже как два года действует более жесткий норматив Н25, который также включает требования к инсайдерам. "Однако мы поддерживаем исключение дублирующих пруденциальных требований ЦБ РФ", - отметил представитель банка.

Фото: Pixabay
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Эффект от изменений расчета Н6 оценить без деталей пока невозможно, говорят собеседники "Российской газеты" на банковском рынке.

Ранее Банк России заявил, что по примеру правительства, запустившего "регуляторную гильотину", он отменит утратившие актуальность или избыточные нормы на финансовом рынке. Для разбора инициатив профессионального сообщества внутри регулятора создана рабочая группа с несколькими профильными подгруппами. Основной пакет предложений по изменению и актуализации норм будет сформирован к концу 2019 года, сообщал Банк России.

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