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14.10.2019 15:24
Рубрика: Общество

Загадочных древних "хоббитов" признали чудом эволюции

Текст: Денис Передельский
Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Международная команда антропологов при помощи компьютерного моделирования установила, что карликовый рост представителей недавно открытых человеческих видов Homo floresiensis и Homo luzonensis был обусловлен очень быстрой эволюцией, в результате которой эти люди стали крошечными и приспособились к жизни на уединенных островах.

Авторскую статью исследователей опубликовал журнал Live Science. В 2004 году археологи обнаружили хорошо сохранившиеся ископаемые останки людей на острове Флорес в Индонезии. За миниатюрный рост, который в среднем составлял 90 сантиметров, этих людей прозвали "хоббитами".

Официально новый человеческий вид получил название Homo floresiensis. Поразительно, но эти люди дожили до конца последнего ледникового периода и вымерли лишь около 18 тысяч лет назад, то есть гораздо позже, чем неандертальцы.

Фото: VejleMuseerne
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В этом году антропологи обнаружили на Филиппинах новый карликовый человеческий вид, получивший название Homo luzonensis. В новом исследовании дается ответ на вопрос, как эти крошечные люди оказались на островах?

Его подсказало исследование зоолога Бристоля Фостера, в 1964 году выдвинувшего теорию об "островном правиле". Она гласит, что когда новый крупнотелый вид поселяется на острове, то он начинает эволюционировать, стремясь уменьшиться в размерах.

Исследовательская группа разработала компьютерную модель, согласно которой люди вида Homo erectus нормального размера колонизируют остров. Их дети растут в зависимости от того, сколько у них имеется пищи.

"Островное правило" заключается в том, что особи, которые находятся ближе к оптимальному для жизни на острове размеру тела, оставляют больше потомков. Потомство же наследует гены как для большого, так и для маленького размера тела.

После 10 тысяч симуляций, учитывающих различные факторы, включая климатические, ученые обнаружили, что процесс превращения крупных людей в карликов на указанных островах должен был произойти менее чем за 350 поколений - при условии, что молодая женщина рожает своего первого ребенка в среднем в возрасте 15 лет.

Это означает, что индонезийские "хоббиты" и их филиппинские родственники прошли эволюционный путь всего за 10 тысяч лет. В масштабах мировой истории это буквально одно мгновение.

"Наша работа поддерживает теорию о том, что быстрая эволюция вполне вероятна при определенном наборе экологических параметров, и что естественный отбор может быть мощной силой, влияющей на размер тела на островах, - пишут исследователи. - И если Homo floresiensis действительно является продуктом "островного правила", то это еще раз доказывает, что мы, люди, склонны подчиняться общим правилам, которые управляют эволюцией для многих других млекопитающих".

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