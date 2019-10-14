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14.10.2019 12:42
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Для китайско-непальских отношений наступила новая эпоха

Председатель КНР Си Цзиньпин 13 октября завершил государственный визит в Непал, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Это первый государственный визит председателя КНР в данную страну за минувшие 23 года. Таким образом, открыта новая эпоха китайско-непальских отношений.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во-первых, в ходе визита была определена новое направление двусторонних отношений, пишет в своем комментарии информационная служба "Россия - Китай: главное". Лидеры Китая и Непала объявили о дружественных отношениях и стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие и процветание двух стран. Это означает, что в будущем две страны будут иметь более обширное пространство для взаимодействия и сотрудничества.

Во-вторых, данный визит открыл новые возможности для совместного развития Китая и Непала. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 1,1 миллиарда долларов США. Общая сумма инвестиций Китая в Непал превысила 300 миллионов долларов США. Будучи важным партнером Южно-азиатского региона по расширению сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути", Непал реализовал успешное сопряжение собственной национальной стратегии развития с китайской инициативой интеграционного развития "Один пояс и один путь". Это поможет Непалу добиться главной цели - "процветания Непала и счастья для всех непальцев". Непал обладает богатыми туристическими ресурсами и пользуется популярностью среди китайцев. В прошлом году эту страну посетило более 150 тысяч китайских туристов.

Как сказал премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли, развитие и процветание Китая открывает важные возможности для Непала. В будущем Китай продолжит наращивать масштабы инвестиций и капиталовложений в инфраструктуру и прочие сферы Непала, будет помогать экономическому развитию страны и улучшению жизни народа. Безусловно, 2-я Китайская международная импортная ЭКСПО, которая откроется в Шанхае в следующем месяце, станет новой платформой экспорта характерных высококачественных товаров из Непала в Китай.

В-третьих, политическое взаимное доверие между Китаем и Непалом усиливается. Си Цзиньпин указал, что китайская сторона будет, как и прежде, поддерживать Непал в защите его национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Одновременно с этим он подчеркнул, что те, кто пытается расколоть Китай, обречены на неудачу. Попытка расколоть Китай - это недостижимая цель для любых иностранных недружественных сил.

В 2020 году будет праздноваться 65-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Непалом. Стоя на новом старте, Китай и Непал обязательно будут продолжать укреплять политическое взаимопонимание и взаимное доверие, содействовать открытости и взаимодействию, а также формировать китайско-непальское сообщество с единой судьбой, чтобы поднять дружбу между двумя странами на новый уровень.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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