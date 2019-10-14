Как сказано у Пушкина, Борис "принять венец смиренно согласился". Минуя закулисные интриги царедворцев из первых сцен пушкинской пьесы "Борис Годунов", спектакль сразу переходит к торжествам по поводу нового назначения на престол.

Нет, в "Борисе" не поют "Ой, черный ворон, не кружи...", но живой Ворон летает и участвует в спектакле. Фото: Михаил Гутерман.

По сему случаю - праздничный концерт. Красна девица в кокошнике, с косой до пояса (Инна Сухорецкая) просит зал выключить мобильные телефоны и объявляет первый музыкальный номер. Борис (гениальная роль Тимофея Трибунцева) - нервный, возбужденный, несколько суетливый мужчина усредненной внешности в сером официальном костюме внимает. Достиг он высшей власти.

В "Борисе Годунове" нет ни единого персонажа, кто не был бы готов ради власти предать, продать, пойти на преступление

Вереницей идут к нему бояре, которых настолько распирают верноподданнические чувства, что они начинают, путаясь и заикаясь, изъясняться... лирикой Александра Сергеевича, признаваясь новому царю в полнейшей преданности и бесконечной любви. Самым ретивым оказывается опытный и льстивый Шуйский (Михаил Филиппов). Усаживаясь около Бориса поудобнее, он проникновенно сообщает: "Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; я знаю, ты мне послан богом...". Любовное письмо Татьяны производит в этом контексте сногсшибательный эффект. И дальше, не давая зрителям опомниться, спектакль "Борис" превращает исторические события в стремительный и вечно узнаваемый трагифарс.

А и то верно: ведь сказано Пушкиным, что его "Борис Годунов" - "драматическая повесть", но одновременно и "комедия о настоящей беде Московскому государству".

Вот царь желает пойти поклониться "отеческим гробам", а их, оказывается, уже доставили прямо на концерт вместе с мощами прежних идолов, расставили на сцене. Бояре, зажимая нос от запаха исторической мертвечины, вынуждены покорно слушать речи царя во славу мумий Вещего Олега, Всеволода Большое Гнездо, Василия Темного и прочих.

Самый неожиданный персонаж в этом спектакле - Самозванец. Это худой, слегка пришибленный неуклюжий подросток, у него вязаная дурацкая шапочка на голове и мешающие ему брекеты во рту, полная дислексия и зашкаливающие амбиции. В этой роли - шедевральная Мария Смольникова. Она умеет быть какой угодно, как это требуется режиссеру, и каждый раз поражает воображение своей игрой. Польская надменная красавица Марина (Паулина Андреева) тоже невероятна и восхитительна. Вместе с самым настоящим академическим хором "Москворечье", с представительными корпулентными дамами в зеленых бархатных платьях поет, возвышаясь над ними на полторы головы своим модельным ростом, "Облака" Александра Галича, песню репрессированных сидельцев времен культа личности.

А затем по просьбе Бориса эта обычная горожанка становится на время Мариной Мнишек, чтобы разыграть перед ним сцену сговора Самозванца и польской наследницы, желающих захватить власть. Царь хочет знать, видеть, какие затеваются против него интриги и заговоры.

В "Борисе Годунове" нет ни единого персонажа, кто не был бы готов ради власти предать, продать, решиться на преступление. Борис это знает, он сам такой, какими бы благими ни были его намерения в начале пути к престолу и как бы ни страдал он от подозрений окружающих ("Кто ни умрет, я всех убийца тайный"). Некому доверять, не с кем поделиться душными тревогами и больной совестью. Потому он "и рад бежать, да некуда". Страшит его даже беззащитный Юродивый (дебют в театре современного поэта Германа Лукомникова) с его внезапными виршами: "Шурин шахматы расставил. Кошка села на колени. Хорошо, что я не Сталин. И не Гитлер, и не Ленин!"

Дмитрий Крымов и продюсер спектакля Леонид Роберман выбрали необыкновенную и очень точную площадку для "Бориса", лучше и придумать невозможно. Это помещение бывших провиантских складов, где позже размещался гараж для автомобилей Генштаба, а теперь Музей Москвы.

Старинные толстенные каменные стены, огромное свободное пространство, где на время возник театр сразу с двумя условными сценами. На главной происходит основное действие. На второй живет своей жизнью народ. Тут нет профессиональных актеров. Дети до поры до времени резвятся, играют, взрослые танцуют, гуляют, они заняты своими заботами. Как водится, безмолвствуют.

Тем временем все приближается к финалу. Бояре изничтожают семейство Годуновых. Зрителям кажется в этот момент, что вот он, конец спектакля. Зал взрывается аплодисментами. Царедворец Василий Шуйский жестом просит остановиться. И елейным голосом предлагает: "Давайте все вместе позовем Дмитрия Ивановича!" Нужен им новый самодержец. Не абы какой, а "тень Грозного". Неважно, что самозванец. Таким легче управлять.

Посмотрите "Бориса". Будет сыграно несколько блоков, всего пройдет 32 спектакля.