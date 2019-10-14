Едва выйдя на Евро-2020, сборная России нашла для себя новую задачу

Российская сборная стала третьей вслед за Бельгией и Италией командой, которая обеспечила участие в финальном турнире Евро-2020. Разгромив на выезде Кипр 5:0, наши футболисты гарантировали себе как минимум второе место в группе I. Но даже на этом останавливаться они не собираются.

В Никосии команду Черчесова устраивала и ничья. Частенько такой турнирный расклад вводил сборную в ступор, и все заканчивалось плачевно. Но у этой команды, кажется, совсем другая психология. Против Кипра она провела практически идеальный матч. Островитяне, шедшие до этой игры на третьем месте и не выглядевшие мальчиками для битья, были просто смяты этим российским цунами. Забили в итоге пять, хотя могли много больше - перекладина и штанга уберегли киприотов от еще большего унижения.

Сборная России впервые в своей ­истории выиграла семь матчей подряд, с общей разницей мячей - 25:1!

И не просто попали, проползли на Евро, как это бывало раньше, а влетели туда на лихом коне.

Попутно сборная России установила рекорд - семь побед подряд. Такого в новейшей истории не бывало. Разница мячей вообще убийственная - 25:1. Капитан команды Артем Дзюба, который на Кипре без гола тоже не остался, в отборочном цикле наколотил уже девять мячей и сделал пять передач. По системе "гол плюс пас" это лучший показатель на турнире.

В снайперской гонке Дзюба второй - у израильтянина Захави 10 голов.

Но у Артема впереди еще встреча с Сан-Марино, в которой можно статистику подправить. И рекорд Кержакова, который с 30 мячами на сегодня является лучшим бомбардиром в истории сборной России, тоже не выглядит чем-то запредельным.

У Дзюбы теперь 24 точных удара, и такими темпами он Александра может обогнать.

- Если я скажу, что об этом не думал, то, наверное, слукавлю как минимум. Но чтобы меня прямо трясет от этого, и я буду бить с любых позиций - вы же видите, это не мой случай. Я отдам партнеру всегда, - рассказал по этому поводу сам Артем. - Если получится стать лучшим, буду безумно горд. Помню, когда только начинал, и Саша (Кержаков. - Прим. авт.) сказал: "Ты хоть Реброва с Лодыгиным (оба вратари. - Прим. авт.) обогнал - уже хорошо". Я это запомнил (улыбается). Постараюсь. Время есть еще, дай бог здоровья.

Ну а поскольку Дзюба без шуток не может, то тут же добавил, что давно предлагает РФС организовать товарищеский матч с Камбоджей, где точно можно будет забить кучу мячей. Поток веселья со стороны Артема этим не ограничился. Пока я разговаривал в смешанной зоне с героем матча Денисом Черышевым, у которого с Кипром были два гола и две передачи, Дзюба встал в паре метров и начал партнера подначивать. "Дос голес. Си, си, фантастико", - пародировал форвард испанский язык, которым свободно владеет воспитанник мадридского "Реала" Черышев.

"Человек яблоко жует, а вы его отвлекаете. Ты все на поле сказал, а здесь моя территория", - улыбался Дзюба. После чего Денис со смехом уступил капитану место перед камерами.

Этот эпизод - наглядная демонстрация, насколько непринужденная и веселая сейчас в сборной атмосфера. А шутки и подначки от Дзюбы - важный элемент этой гармоничной картины.

Но не надо думать, что футболисты целыми днями только и делают, что хохмят и веселятся. Станислав Черчесов, кажется, нашел оптимальный баланс между непринужденным общением и тяжелой работой, которая остается за пределами нашего внимания.

При этом сам главный тренер, даже добившись другого исторического достижения - еще ни один специалист не возглавлял сборную России на двух крупных турнирах подряд - оставался невозмутимым и серьезным.

Придя на пресс-конференцию, он всячески подчеркивал, что никакой эйфории по поводу выхода на чемпионат Европы не испытывает.

Станислав Черчесов: Задача выхода решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Есть чисто технические вопросы, которые даже после такого матча нам надо будет разобрать, чтобы их нивелировать. Всех с победой.

Главная задача теперь - побороться с Бельгией за первое место в группе?

Станислав Черчесов: Главная задача - выиграть чемпионат Европы в следующем году. Есть локальные цели, есть глобальные. У нас теперь задача с бельгийцами дома сыграть, потому что между нами три очка разницы. Мы боремся с ними за первое место. Не надо забывать, что есть жеребьевка, где места в корзинах будут распределены. Во-первых - те, кто займет первые места, плюс два лучших вторых. Сегодня мы с французами, по-моему, в числе двух первых лучших, но у них разница мячей немного получше. Любые нюансы нам надо будет учитывать. Закончим группу, будем ждать жеребьевки и оттуда исходить. Кто нам попадется, как команду готовить, какие футболисты нужны именно для этих соперников. Вопросов всегда куча.

Вы руководили командой на чемпионате мира, сейчас повезете на Евро, то есть два крупных турнира подряд. Это уникальное достижение. Чувствуете величие момента?

Станислав Черчесов: Абсолютно нет. Есть рабочий момент. Сегодня я главный тренер сборной, и мы с командой делаем максимум, чтобы свои задачи решать. Вот и все.

Что почувствовали, когда раздался финальный свисток?

Станислав Черчесов: Ничего не почувствовал. Дал интервью телевидению и пошел праздновать с ребятами, хлопать зрителям.

То есть как будничный эпизод восприняли?

Станислав Черчесов: Для нас - да. Потому что это первый шаг к следующему шагу. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее, а все остальное - так, лирика.