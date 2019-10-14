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Рубрика: В мире

Экологи предложили ввести запрет на бонусные мили авиакомпаний

С неожиданным предложением обратились к британским властям местные экологи. Они призвали ввести запрет на бонусные мили. Это касается авиаперевозок.

Фото: EPA
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Как пояснили эксперты, участники различных программ лояльности вынуждены летать чаще, чем им необходимо, чтобы накопленные ранее мили не сгорели. Британский правительственный консультативный комитет по изменению климата предложил ввести дополнительные сборы в отношении пассажиров, которые очень часто используют в качестве транспорта самолет.

Кроме того, в рекламе авиакомпаний должна в обязательном порядке присутствовать информация о том, какой ущерб экологии наносит тот или иной авиаперелет. Что думают по этому поводу перевозчики, ТАСС не сообщает.

В мире Европа Великобритания
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