Экологи предложили ввести запрет на бонусные мили авиакомпаний

С неожиданным предложением обратились к британским властям местные экологи. Они призвали ввести запрет на бонусные мили. Это касается авиаперевозок.

Как пояснили эксперты, участники различных программ лояльности вынуждены летать чаще, чем им необходимо, чтобы накопленные ранее мили не сгорели. Британский правительственный консультативный комитет по изменению климата предложил ввести дополнительные сборы в отношении пассажиров, которые очень часто используют в качестве транспорта самолет.

Кроме того, в рекламе авиакомпаний должна в обязательном порядке присутствовать информация о том, какой ущерб экологии наносит тот или иной авиаперелет. Что думают по этому поводу перевозчики, ТАСС не сообщает.