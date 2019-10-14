Эксперты о том, почему националисты побеждают на выборах в Европе

Новости

Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
14.10.2019 19:30
Рубрика: В мире

Правые партии съедают "собратья"

Эксперты о том, почему националисты побеждают на выборах в Европе
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В Польше победу на парламентских выборах одержала правящая партия националистов-консерваторов "Закон и справедливость" (PiS). Получив 239 из 460 мест в Сейме, она теперь может формировать правительство без участия других партий. "Российская газета" опросила экспертов, чтобы выяснить, почему сегодня в Европе побеждают национально ориентированные политические силы и куда в итоге сложившийся "правый уклон" приведет в будущем Старый Свет.

Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований:

- В Европе существует правый уклон, но в разных странах его популярность имеет разные причины, и сам он проявляется по-разному. Уклон этот может привести к серьезным проблемам для Евросоюза и европейской интеграции, потому что партии националистического толка будут саботировать те решения, которые принимаются на уровне Европейского союза. Привести к гибели единой Европы эти фракции не в состоянии, но серьезно ослабить ее могут. Усиление этих партий многим выгодно, в том числе США. В каком-то смысле тут работает принцип "разделяй и властвуй", хотя американцы специально на этом направлении ничего не предпринимают.

Популярность правых партий - это европейская тенденция, причем тенденция устойчивая

Наталья Васильева, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО:

- Популярность правых партий - это европейская тенденция, причем тенденция устойчивая. Об этом свидетельствует успех на последних парламентских выборах некоторых крайне правых и популистских партий в ряде европейских стран. Однако некоторые из этих политических сил сейчас потихоньку утрачивают свои рейтинги. Правые были на подъеме после арабской весны 2011 года в связи с проблемой беженцев.

Фото: iStock
Власть в Польше остается у партии умеренных евроскептиков "Право и Справедливость"

В некоторых европейских странах до сих пор за эти правые партии голосуют люди, которые недовольны присутствием мигрантов и тем, что правительство ничего не делает, чтобы ограничить их приток. Также существуют и давние предубеждения в отношении популистских партий, свойственные традиционному демократическому обществу. В некоторых европейских странах эти партии растрачивают свои очки на фоне скандалов. Однако в тех странах ЕС, где таких скандалов не было, правые партии пока стабильно набирают голоса.

У правых есть локальные успехи, но они пока не позволяют им добиться перемен на общеевропейском уровне. Несмотря на то что Марин Ле Пен сформировала свою фракцию в Европарламенте, она еще не настолько сильна, чтобы изменить европейскую политику. У правых популистов есть существенная слабость: со временем их съедают их же собственные идеологические "собратья".

Они не объединяются друг с другом, а стремятся перетянуть на себя лидерство. Вдобавок к этому большую роль играют национальные разногласия: крайне правым внутри Европы порой очень трудно договориться именно потому, что между их странами существуют национальные противоречия.

В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением