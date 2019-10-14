Эксперты о том, почему националисты побеждают на выборах в Европе

В Польше победу на парламентских выборах одержала правящая партия националистов-консерваторов "Закон и справедливость" (PiS). Получив 239 из 460 мест в Сейме, она теперь может формировать правительство без участия других партий. "Российская газета" опросила экспертов, чтобы выяснить, почему сегодня в Европе побеждают национально ориентированные политические силы и куда в итоге сложившийся "правый уклон" приведет в будущем Старый Свет.

Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований:

- В Европе существует правый уклон, но в разных странах его популярность имеет разные причины, и сам он проявляется по-разному. Уклон этот может привести к серьезным проблемам для Евросоюза и европейской интеграции, потому что партии националистического толка будут саботировать те решения, которые принимаются на уровне Европейского союза. Привести к гибели единой Европы эти фракции не в состоянии, но серьезно ослабить ее могут. Усиление этих партий многим выгодно, в том числе США. В каком-то смысле тут работает принцип "разделяй и властвуй", хотя американцы специально на этом направлении ничего не предпринимают.

Популярность правых партий - это европейская тенденция, причем тенденция устойчивая

Наталья Васильева, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО:

- Популярность правых партий - это европейская тенденция, причем тенденция устойчивая. Об этом свидетельствует успех на последних парламентских выборах некоторых крайне правых и популистских партий в ряде европейских стран. Однако некоторые из этих политических сил сейчас потихоньку утрачивают свои рейтинги. Правые были на подъеме после арабской весны 2011 года в связи с проблемой беженцев.

В некоторых европейских странах до сих пор за эти правые партии голосуют люди, которые недовольны присутствием мигрантов и тем, что правительство ничего не делает, чтобы ограничить их приток. Также существуют и давние предубеждения в отношении популистских партий, свойственные традиционному демократическому обществу. В некоторых европейских странах эти партии растрачивают свои очки на фоне скандалов. Однако в тех странах ЕС, где таких скандалов не было, правые партии пока стабильно набирают голоса.

У правых есть локальные успехи, но они пока не позволяют им добиться перемен на общеевропейском уровне. Несмотря на то что Марин Ле Пен сформировала свою фракцию в Европарламенте, она еще не настолько сильна, чтобы изменить европейскую политику. У правых популистов есть существенная слабость: со временем их съедают их же собственные идеологические "собратья".

Они не объединяются друг с другом, а стремятся перетянуть на себя лидерство. Вдобавок к этому большую роль играют национальные разногласия: крайне правым внутри Европы порой очень трудно договориться именно потому, что между их странами существуют национальные противоречия.