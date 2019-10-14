Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным"

15 октября в продажу поступит автобиография сэра Элтона Джона, одной из крупнейших величин современной популярной музыки. Книга скромно называется "Я" (Me) и грозится прорвой отменных баек.

В частности, передает портал TMZ, затронута в ней и тема знакомства сэра Джона с другим попирающим облака столпом - Майклом Джексоном. О котором сэр Джон отзывается как о полнейшем очаровашке. По крайней мере, на раннем этапе.

Согласно мемуарам сэра Джона, с Майклом он познакомился, когда тому было лет тринадцать-четырнадцать. И тогда будущий "король поп-музыки", по вспоминанию Элтона, являл собой "самого милого ребенка, какого только можно вообразить".

Но по мере взросления Майкла дело пошло наперекосяк, так как взрослеть-то Джексон как раз упорно не хотел, все более и более отдаляясь от мира реального, и в итоге певец стал просто не в состоянии нормально общаться с взрослыми людьми. А под конец своей жизни и вовсе сделался "по-настоящему психически больным".

"Совсем как Элвис Пресли", - сравнил сэр Джон.

"Бог знает, что происходило в его голове, и Бог знает, какими там рецептурными препаратами его накачивали, но каждый раз, видя Майкла в его поздние годы, я думая, что бедняга полностью съехал с катушек", - печально отмечает сэр.

Добавив, что Джексон по всем признакам "был искренне, по-настоящему психически больным человеком".

В качестве примера приводится история, как однажды он пригласил Майкла на вечеринку, тот пришел, но тут же где-то затерялся. И был обнаружен играющим с малолетним сыном экономки сэра Джона. "Он вообще не мог находиться в обществе взрослых", - подытоживает Элтон.

Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте пятидесяти лет.