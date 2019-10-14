"Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"

Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге".

Об этом сообщила пресс-служба "Эрцгебирге".

"Тренер вратарей Макс Урванчки в выходные попросил у клуба разрешения на переход в "Спартак", и мы исполнили это желание. Желаем Максу всего наилучшего на его дальнейшем пути", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что экс-главный тренер "Шальке-04" Доменико Тедеско принял предложение "Спартака" и согласился возглавить клуб. Официальное объявление об этом, по некоторым данным, будет сделано сегодня.

"Спартак" лишился главного тренера 29 сентября после домашнего поражения от "Оренбурга". Тогда Олег Кононов подал в отставку, которая была принята.