Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган негативно отозвался о роли НАТО и заявил, что Североатлантический альянс не оказывает поддержку Анкаре в борьбе с террористическими организациями. Турецкий лидер предложил западному военно-политическому блоку сделать выбор между Турцией и террористами.

"Мы члены НАТО, где есть пятая статья (устава, которая принцип коллективной обороны при атаке одного из членов Альянса - прим. "РГ"), а мы находимся под угрозой террористической организации. И в соответствии с пятой статьей НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", - приводит РИА Новости слова Эрдогана.

По его словам, некоторые лидеры Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".

"Позиция ряда стран-членов НАТО в корне отличается от высказываний генсека альянса Йенса Столтенберга", - добавил президент Турции. Он также отметил, "позитивный подход" США к действиям Турции на севере Сирии.

Напомним, что Вашингтон дал команду отвести американские войска из зоны начатой 9 октября турецкой военной операции "Источник мира". Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая рассматривается турецкой стороной в качестве террористической организации.