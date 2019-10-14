Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

Новости

Представлено беспрецедентное видео растущей черной дыры 14:26
В Перми мошенников осудили за обман пенсионеров на миллион рублей 14:24
Названа одна из причин суицидального поведения 14:21
Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле 14:20
"Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак" 14:19
В Ульяновске спасатели достали девушку из подземной шахты 14:14
Как в регионах проходит создание лесопарковых зеленых поясов 14:08
В датском лесу нашли огромный средневековый клад 14:08
УАЗы подорожали, кроме "Патриота" с "автоматом" и базового "Хантера" 14:05
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП 14:00
ЦБ Беларуси и России обсуждают гармонизацию подходов в банковской сфере 13:57
Генсек: НАТО открыто для диалога с РФ в сфере контроля над вооружениями 13:55
В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк 13:45
Глава МИД Турции объяснил покупку российских ЗРС С-400 13:45
Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде 13:44
Матвиенко: Разрушение ядерной сделки с Ираном угрожает безопасности в регионе 13:44
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Нурмагомедов подтвердил, что следующий соперник - Фергюсон 13:33
Иркутских хоккеисток не пустили на рейс из-за минутного опоздания 13:22
Матвиенко: Соглашение с ЕАЭС откроет новые возможности для Сербии 13:20
220 тонный белорусский самосвал признан самым престижным на внешнем рынке 13:15
Под Смоленском мужчина получил срок за удар полицейского в лицо 13:15
Войска США срочно выводят с севера Сирии после артобстрела 13:11
В Красноярском крае мужчины до смерти забили знакомого 13:10
Вологжанка умерла после операции по липосакции 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
14.10.2019 12:54
Рубрика: В мире

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

Текст: Александр Гасюк

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган негативно отозвался о роли НАТО и заявил, что Североатлантический альянс не оказывает поддержку Анкаре в борьбе с террористическими организациями. Турецкий лидер предложил западному военно-политическому блоку сделать выбор между Турцией и террористами.

"Мы члены НАТО, где есть пятая статья (устава, которая принцип коллективной обороны при атаке одного из членов Альянса - прим. "РГ"), а мы находимся под угрозой террористической организации. И в соответствии с пятой статьей НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", - приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Эрдоган заявил о согласовании с РФ дальнейшего хода операции в Сирии

По его словам, некоторые лидеры Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".

"Позиция ряда стран-членов НАТО в корне отличается от высказываний генсека альянса Йенса Столтенберга", - добавил президент Турции. Он также отметил, "позитивный подход" США к действиям Турции на севере Сирии.

Напомним, что Вашингтон дал команду отвести американские войска из зоны начатой 9 октября турецкой военной операции "Источник мира". Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая рассматривается турецкой стороной в качестве террористической организации.

В мире Ближний Восток Турция Международные организации НАТО Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек