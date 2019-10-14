ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей

Брюссель еще на год продлил санкции против Москвы за предполагаемое применение химического оружия в Солсбери. Об этом сообщил Совет ЕС.

Ограничительные меры, под которые попали четверо лиц, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза, запрет его гражданам сотрудничать с попадающими под санкции лицами, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

Помимо российской стороны под ограничительные меры попали еще пять человек, а также Центр научных исследований в Сирии.