Эсминец США Porter зашел в порт Одессы

Эсминец Porter ВМС США пришвартовался в воскресенье в Одесском порту. Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

Этот визит американского военного корабля на Украину является плановым, сообщает ТАСС. Ранее командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила, что это не первый визит эсминца на Украину. Его цель - продемонстрировать приверженность Вашингтона свободному судоходству, а также союзникам и партнерам по НАТО в Черном море.

Отмечается, что корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях. Эсминец Porter уже седьмой раз за этот год зашел в Черное море.