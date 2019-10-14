Новости

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки с США 03:22
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы 03:18
Путин рассказал об уникальном российском оружии 02:55
США не смогли вывезти из Сирии около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ 02:39
Экологи предложили ввести запрет на бонусные мили авиакомпаний 02:12
Во Флориде один человек получил ранения при стрельбе в торговом центре 01:56
Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии 13.10.2019
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми 13.10.2019
Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака 13.10.2019
В Бельгии открыли мемориал памяти советских партизан 13.10.2019
Эрдоган рассказал о зоне безопасности, которую Турция хочет создать в Сирии 13.10.2019
Песков назвал причину отдыха Путина в России 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 03:18
Рубрика: В мире

Эсминец США Porter зашел в порт Одессы

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

Эсминец Porter ВМС США пришвартовался в воскресенье в Одесском порту. Корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Этот визит американского военного корабля на Украину является плановым, сообщает ТАСС. Ранее командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила, что это не первый визит эсминца на Украину. Его цель - продемонстрировать приверженность Вашингтона свободному судоходству, а также союзникам и партнерам по НАТО в Черном море.

Отмечается, что корабли НАТО заходят в Одессу регулярно, в том числе и для участия в совместных учениях. Эсминец Porter уже седьмой раз за этот год зашел в Черное море.

В мире США В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США