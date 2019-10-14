Спутник сделал снимки природных феноменов Африки

Спутник "Сентинел-2" системы "Коперник" Европейского космического агентства (ESA) сфотографировал уникальные по своей природе озера Магади (Кения) и Натрон (Танзания). Снимки, полученные из космоса в феврале 2019 года, опубликованы на днях.

"Сентинел-2" оборудован камерами высокого разрешения, работающими в 13 спектральных диапазонах. Такие камеры могут распознать больше цветов, чем человеческий глаз: они даже могут определить содержание хлорофилла или воды в листьях растений.

Поэтому красноватый цвет кенийского озера Магади (глубина один метр, площадь - 104 кв. км) получился на спутниковом снимке во всем великолепии. Цвет озера обусловлен жизнедеятельностью миллиардов микроорганизмов, которые питаются солями.

Дно бессточного озера покрыто окаменевшей солью. Содержание соли в озере настолько высоко, что местами образуется слой природной соли (троны) толщиной 40 метров.

В болоте, окружающем Магади, живут фламинго. Птицы питаются красными микроорганизмами из озера, поэтому у них розовый цвет перьев. Озеро стало домом и для нильских гусей, пеликанов, цапель и орланов-крикунов.

Озеро Натрон (от названия минерала натрон) в Танзании, подобно Магади, тоже представляет собой природный феномен.

Озеро Натрон Фото: iStock

Озеро длиной 60 километров из космоса выглядит довольно темным. Но на самом деле оно часто сияет ярко-розовым или красным: и здесь обитают миллиарды микроорганизмов. В озере живут лишь несколько видов животных, которые приспособились к воде с высокой концентрацией соли, в частности - Alcolapia grahami, рыбы из семейства цихлид.

Щелочность воды Натрона 9-10,5 pH, в то время как у нейтральной жидкости рН 7. Другими словами, вода настолько соленая и щелочная, что животные и птицы, попадающие в озеро, погибают и, покрываясь минеральными веществами, мумифицируются. Но озеро не только щелочное, но и горячее - температура воды достигает 50-60°C. Однако эти условия почти идеальные для миллионов розовых фламинго: температура позволяет им высиживать яйца круглый год, а неприятный запах, исходящий от воды, отпугивает хищников.