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14.10.2019 19:13
Рубрика: Русское оружие

Под "Калибром"

Фрегат "Адмирал Макаров" выполнил боевые стрельбы в Средиземном море
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Фрегат "Адмирал Макаров" - третий из так называемой "адмиральской серии" кораблей Черноморского флота проекта 11356, несущий сейчас службу в восточной части Средиземноморья, успешно выполнил учебные стрельбы из артиллерийской установки А-190 "Универсал".
Крылатая ракета "Калибр", которой оснащен фрегат "Адмирал Макаров", достанет цель за 2600 километров. Фото: РИА Новости. Крылатая ракета "Калибр", которой оснащен фрегат "Адмирал Макаров", достанет цель за 2600 километров. Фото: РИА Новости.
Крылатая ракета "Калибр", которой оснащен фрегат "Адмирал Макаров", достанет цель за 2600 километров. Фото: РИА Новости.

Расчет этого 15-тонного башенного орудия буквально разнес плывущую на волнах мишень. Комендоры "Макарова" менее чем за минуту выпустили по ней 80 снарядов калибра 100 мм. Будь это вражеский корабль, идущая в надводном положении субмарина, они были бы серьезно повреждены, а может быть, даже пошли бы ко дну. Причем "Универсал" позволяет одинаково эффективно уничтожать как морские объекты на дальности до 21 километра, так и воздушные цели на высотах до 15 км. Дело в том, что конструкторы заложили в эту артиллерийскую установку уникальную возможность вести прицельный огонь с углом возвышения от -15 до +85 градусов.

Фото: U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class Kelvin Edwards / wikimedia.org
У российских и американских подлодок нашлась общая проблема

Но самое главное оружие фрегатов проекта 11356 - это знаменитые на весь мир тактические ударные комплексы 3М14Т с крылатой ракетой "Калибр", которую натовцы за ее сокрушающую мощь и способность достать цель за 2600 км назвали Sizzler -"пекло".

По словам командира "Адмирала Макарова" капитана 2 ранга Антона Куприна, в предыдущие два года все вооружение фрегата, куда помимо "Калибра" и АС-190 входит зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", ракетно-артиллерийская система "Палаш", торпедные аппараты и реактивная бомбометная установка, было проверено в ходе стрельб и пусков ракет.

Известно, что "Адмирал Макаров" входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России и постоянно приписан к нашей военно-морской базе в Севастополе.

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