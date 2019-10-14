"Галс-Девелопмент" приступила к продаже апартаментов с отделкой в МФК "Искра-Парк"

Компания "Галс-Девелопмент" представляет новую услугу покупателям и владельцам апартаментов в готовом квартале бизнес-класса "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте - чистовую отделку "под ключ".

Дизайн-проект интерьера, разработанный бюро "Студия Станислава Орехова", представлен в трех цветовых решениях - "современный темный", "современный светлый" и "современный контрастный". Услуга включает в себя работы и материалы от ведущих производителей Tarkett, Grohe, Atlas Concorde, монтаж инженерного оборудования и освещения, установку всей необходимой сантехники, межкомнатных дверей, обустройство полов, а также комплектацию апартамента кухонной мебелью и техникой. Стоимость отделки составит от 42 500 руб. за кв. м. На ремонт предоставляется гарантия сроком до двух лет. Срок производства работ - в пределах 4-х месяцев.

В квартале "Искра-Парк" представлено 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. м со свободной планировкой и возможностью объединения. Для клиентов "Галс-Девелопмент" действуют выгодные условия приобретения недвижимости - субсидированная ипотека 6% годовых от Банка ВТБ и беспроцентная рассрочка до 2 лет.

"Компания "Галс-Девелопмент" представляет новый востребованный продукт, разработанный в соответствии с пожеланиями наших покупателей и запросом рынка. Отделка, сочетающая наиболее актуальные тренды в дизайне интерьера, высококачественные материалы и технику, будет выполнена по оптимальной для клиентов цене с учетом индивидуальных требований владельцев апартаментов", - комментирует Екатерина Батынкова, директор департамента продаж "Галс-Девелопмент".

Покупатели смогут ознакомиться с проектом отделки и выбрать один из трех вариантов дизайна в шоуруме, который откроется в квартале "Искра-Парк" в начале 2020 года.

Современный темный стиль построен на элегантном сочетании природных оттенков - дубовой паркетной доски и благородно-коричневых стен плотной однородной текстуры.

Современный светлый стиль отличается практичностью, строгостью линий и сдержанной элегантностью. В интерьере преобладают пастельные тона: белый, бежевый, светло-коричневый.

Современный контрастный стиль построен на ритмичном сочетании темных акцентов и светлых тонов основных поверхностей - белых стен и дубовой паркетной доски. Кухонная зона, отделанная панелями с текстурой натурального мрамора, зонирует пространство апартамента, придавая помещению индивидуальность и неповторимый облик.

МФК "Искра-Парк" расположен в шаговой доступности от м. "Динамо" и "Петровский парк". Архитектурный проект, вдохновленный шедеврами прошлого столетия, разработан бюро SPEECH. Для десяти секций корпуса с апартаментами, объединенных подземным паркингом на 1060 мест, "Студия Артемия Лебедева" разработала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-50-х годов XX века. Проект "Искра-Парк", возведенный в концепции mixed-use, включает в себя офисное здание класса "А" и торговую галерею. На территории квартала и в подземном паркинге установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт.

Официальный сайт проекта: www.iskra-park.ru

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"