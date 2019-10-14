Генсек: НАТО открыто для диалога с РФ в сфере контроля над вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на 65-й сессии Парламентской ассамблеи альянса в Лондоне заявил о готовности западного военно-политического блока к диалогу с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

По словам высокопоставленного натовского чиновника, Североатлантический альянс не хочет начинать новую гонку вооружений и не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

"НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений, остаемся открыты для конструктивного диалога с Россией и сохраняем приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению", - приводит ТАСС заявление Столтенберга.

Отметим, что ранее в этом году в НАТО полностью поддержали решение США выйти из договора РСМД, который ограничивал разработку и размещение в Европе ракет средней и малой дальности. При этом ответственность за начатый американцами демонтаж глобальной архитектуры контроля над вооружениями натовцы, по указке из Вашингтона, решили свалить на Россию, обвинив Москву в разработке и развертывании ракет 9М729.

Напомним, что в опубликованном накануне большом интервью арабским СМИ президент России Владимир Путин назвал НАТО "просто инструментом внешней политики США".