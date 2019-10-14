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14.10.2019 18:50
Рубрика: Спорт

Немцы завели машину

Германия одержала вторую победу подряд в отборочном цикле
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В Старом Свете состоялись очередные матчи квалификации к чемпионату Европы-2020. В одном из них сборная Германии разгромила на выезде Эстонию (3:0) и упрочила свои позиции в группе "С".
Немцы с 14-й минуты встречи с Эстонией играли в меньшинстве. Впрочем, это не помешало им взять три очка. Фото: РИА Новости. Немцы с 14-й минуты встречи с Эстонией играли в меньшинстве. Впрочем, это не помешало им взять три очка. Фото: РИА Новости.
Немцы с 14-й минуты встречи с Эстонией играли в меньшинстве. Впрочем, это не помешало им взять три очка. Фото: РИА Новости.

С 14-й минуты встречи в Таллине Бундестим играла в меньшинстве: прямую красную карточку получил Эмре Джан. Оставшись вдесятером, немцы до конца первого тайма мало что показали в атаке. Однако во второй половине команда Йоахима Лева завелась и трижды огорчила эстонцев. Дубль оформил Илкай Гюндоган, еще один мяч на счету Тимо Вернера.

- Нам пришлось перестроиться после удаления Джана. Мы хорошо сделали свою работу, особенно после перерыва. Неделя получилась непростой из-за травм и всего остального. Но я доволен самоотдачей ребят. Все в наших руках, - подчеркнул Лев.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Одержав вторую победу подряд, немцы сравнялись по очкам с лидером своей группе Нидерландами, обыгравшими в этом туре на выезде Беларусь (2:1). В активе этих сборных по 15 очков. Составить им конкуренцию может только Северная Ирландия, отстающая на три балла.

- Вся борьба еще впереди, - уверен главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. - Нам было очень важно обыграть Беларусь. Если честно, после 2:0 я подумал, что нам ничто не помешает одержать победу. Но соперник ­заставил нас понервничать. Это такой тип матчей, в которых просто нужно взять три очка. И мы справились со своей задачей.

Тем временем сборная Польши стала четвертой командой вслед за Бельгией, Италией и Россией, досрочно обеспечившей себе выход в финальную стадию Евро-2020. Победив на своем поле Северную Македонию (2:0), Роберт Левандовски и компания с 19-ю очками упрочили лидерство в группе "G". Полякам осталось провести два матча - с Израилем и Словенией. В случае двух поражений "красно-белые" финишируют на втором месте, так как на данный момент опережают Северную Македонию, идущую третьей, на восемь очков.

- Мы вышли из группы, план выполнен, - цитирует Левандовски Polski-sport. - В таких матчах нужно терпеть. Практически ничего не дали создать сопернику. Факт выхода на чемпионат Европы не так важен, у нас есть цели на финальную часть турнира. В оставшихся матчах хотим побороться за первое место в группе.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Ожесточенная борьба за выход на Евро-2020 развернулась в группе "Е". Там на две путевки претендуют сразу четыре сборные - Хорватии, Венгрии, Словакии и Уэльса.

Фаворитами в этой компании, как и предполагалось, являются хорваты. Несмотря на определенные игровые проблемы и потери очков в матчах с Азербайджаном и Венгрией, "шашечные" продолжают лидировать в своей группе.

Другой вопрос, что, если бы Хорватии удалось удержать преимущество в выездной встрече с Уэльсом, они бы фактически решили все вопросы по участию в Евро. Но гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича не помог его команде взять три очка. Главная звезда Уэльса Гарет Бэйл сравнял счет и принес хозяевам ничью - 1:1. В активе хорватов теперь 14 очков, далее идут венгры (12 баллов), словаки (10) и Уэльс (8).

- Это было похоже на матчи против Венгрии и Азербайджана. Мы хорошо начали, но не продолжили в том же духе, - отметил главный тренер хорватской сборной Златко Далич. - Мы перестали активно идти вперед, дали инициативу сопернику. Если честно, я не очень доволен этим результатом.

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