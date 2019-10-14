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14.10.2019 10:26
Рубрика: Спорт

Хачанов стал восьмой ракеткой мира

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге АТР, а Даниил Медведев приблизился к Роджеру Федереру.
Фото: REUTERS/Jason Lee Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee

В понедельник опубликован новый рейтинг АТР. В первой десятке произошло приятное для российских болельщиков изменение. Дошедший на турнире в Шанхае до 1/8 финала россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, опередив японца Кея Нисикори.

Фото: REUTERS
Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Шанхае

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. К идущему третьим швейцарцу Роджеру Федереру заметно приблизился победитель турнира в Шанхае россиянин Даниил Медведев. Благодаря набранным 1000 очкам он отстает от экс-первой ракетки мира чуть больше чем на тысячу баллов.

Третий россиянин в первой сотне - Андрей Рублев, поднялся с 33-й на 31-ю позицию.

Рейтинг АТР на 14 октября 2019 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3900;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2990;

9 (8). Кей Нисикори (Япония) - 286;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

31 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1341.

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