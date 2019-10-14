Хачанов стал восьмой ракеткой мира

В понедельник опубликован новый рейтинг АТР. В первой десятке произошло приятное для российских болельщиков изменение. Дошедший на турнире в Шанхае до 1/8 финала россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, опередив японца Кея Нисикори.
Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. К идущему третьим швейцарцу Роджеру Федереру заметно приблизился победитель турнира в Шанхае россиянин Даниил Медведев. Благодаря набранным 1000 очкам он отстает от экс-первой ракетки мира чуть больше чем на тысячу баллов.
Третий россиянин в первой сотне - Андрей Рублев, поднялся с 33-й на 31-ю позицию.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3900;
8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2990;
9 (8). Кей Нисикори (Япония) - 286;
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
31 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1341.