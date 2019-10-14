iPhone SE 2 все-таки выйдет. Раскрыта цена

Аналитик Мин-Чи Куо, чье имя постоянно упоминается рядом с инсайдами о грядущих продуктах Apple, спрогнозировал выход новой модели смартфона iPhone SE 2 и даже назвал цену и примерную дату анонса.

По словам эксперта, смартфон получит новейший процессор Apple A13 Bionics, как у флагманских моделей, 3 гигабайта памяти и 64/128 гигабайт постоянной.

Мин-Чи Куо ожидает, что iPhone SE 2, который заменит некогда популярные iPhone 6 и iPhone 6s, будет представлен в первом квартале 2020 года. Что касается цены, то она будет более чем демократичной - младшая модель обойдется покупателям в 399 долларов (25700 рублей), пишет MacRumors.

Уже несколько лет фанаты небольших смартфонов от Apple ждут выхода обновленной модели iPhone SE, однако год за годом компания не оправдывает надежд этой небольшой, но очень активной и шумной аудитории. Максимум через полгода мы узнаем, зря эти люди ждали чуда или нет.