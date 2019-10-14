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Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино"

Новости
    14.10.2019, 12:28
Текст:   Олег Усков

Советский, российский музыкант, автор песен и эксперт Юрий Лоза в очередной раз обратил свое внимание на творчество популярной группы "Кино". На этот раз вызванное грядущими выступлениями коллектива - впервые за тридцать лет - в "оригинальном составе", под "оцифрованную фонограмму" с голосом Цоя.

Своим сегодняшним простом в Facebook Юрий заметил, что на него "опять накинулись упоротые обожатели группы "Кино", хотя в интервью он "специально акцентировал, что не намерен их обижать".

Фото: ТАСС
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Лозу спросили, как он относится к творчеству Цоя и был ли с ним знаком. Лоза ответил, что они с Цоем не дружили, не общались "и лишь здоровались на совместных мероприятиях". И его, Лозу, то, что Цой писал, не трогало, "а все его "алюминиевые огурцы на брезентовом поле" Лозе вообще не понятны и не близки.

После чего Юрия Эдуардовича попросили прокомментировать предстоящее шоу с наложением на "живое" инструментальное исполнение голоса погибшего певца. Юрий Эдуардович напомнил, что данный ход не нов и "впервые был опробован двадцать восемь лет назад певицей Натали Коул, когда она спела под оркестр с давно усопшим отцом". И хотя сегодня таким никого не удивишь, "фанатам будет приятно, на то они и фанаты".

На что журналисты поинтересовались у Лозы, чем поклонники отличаются от фанатов. Юрий Эдуардович пояснил, что "с поклонниками можно обсуждать какого-либо артиста, а с его фанатиками в лучшем случае бесполезно, а в худшем - нельзя". Тем более - с фанатиками культового артиста, "сообщество которых по сути всегда является своего рода сектой, где есть обожествлённый идол и его адепты".

И, кстати, такого рода фанатских групп "сегодня в мире полно, столько же, сколько артистов, умерших молодыми и ставшими вследствие этого культовыми".

В заключение Юрий интересуется, так каким же это образом он своими вполне разумными словами мог нанести очередное кровное оскорбление всем, кто любит группу "Кино"? Что не так?

Под постом - богатая, как водится, дискуссия, в том числе музыковедческая, и заверения: "С ними не так. Вы все корректно сказали".

"Золотые слова, Юрий. Я таких фанатов (не только Цоя) называю фаньяками. Спасибо за пост, бальзам на раны", - поддержали гуру аналитики лояльные юзеры.

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