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14.10.2019 19:05
Рубрика: Власть

Кириенко объявил о победе 2,1 тысячи НКО в президентском конкурсе

Текст: Татьяна Замахина
Более 2,1 тысячи некоммерческих организаций стали победителями по итогам второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента РФ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Напомним, что господдержку получают некоммерческие организации (НКО), участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты. С 2017 года Фонд президентских грантов организовал шесть конкурсов - включая нынешний.

Итоги были подведены на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ. Всего на поддержку претендовали НКО из всех регионов страны - на конкурс поступило 9073 проекта. "У нас 2128 победителей", - уточнил Кириенко. Он уточнил, что между ними распределят 4 млрд 350 млн рублей из бюджета, плюс к этой сумме будет добавлено 2,5 млрд внебюджетных средств.

Число победителей - рекордное, рассказал представитель Кремля. Он отметил и другие тенденции. Так, качество проектов растет, чему способствовало обучение, которое организовал Фонд для НКО. Другая тенденция - активное участие организаций из малых городов и сельских поселений. Из 2128 победителей таковых более тысячи.

Фото: Константин Завражин/РГ
Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях "Лидеров России"

Сергей Кириенко привел в пример НКО из села в Белгородской области, которое получило грант на поддержку пенсионеров и курсы для них. "Очень теплый, симпатичный проект", - оценил первый замглавы АП. Или, например, победил проект по сохранению языка и культуры алеутов на Командорских островах. "То есть очень много таких проектов в маленьких населенных пунктах, которые далеко от больших городов, - пояснил Кириенко. - И это как раз очень важно, что у нас именно такие проекты имеют возможность побеждать".

Председатель экспертного совета Андрей Клепач также отметил возросшую активность на конкурсе российской "глубинки" - таким образом, не только столица или, например, традиционно активный в этом плане Татарстан запускают важные для общества проекты.

Организаторы конкурса также рассказали о самых популярных направлениях, которым посвятили свою деятельность победители.

Гендиректор Фонда Илья Чукалин напомнил, что в феврале нынешнего года президент РФ поставил задачу об увеличении поддержки краеведения, народного творчества и сохранения исторического наследия. "НКО отреагировали на внимание главы государства к этой теме, - заявил он. - В итоге в этом конкурсе поддержано 326 таких инициатив на сумму 575 млн рублей".

Андрей Клепач рассказал о большом интересе конкурсантов к приближающемуся празднику 75-летия Победы в Великой отечественной войне. По итогам конкурса победили 122 проекта, приуроченных к этой дате, на общую сумму 284 млн рублей.

Кроме того, было особенно много проектов на тему укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, отметил также Клепач. То есть НКО дают "серьезный ответ" на общественный запрос, отметил он. Число получивших гранты проектов по этой теме выросло на 83%.

Другие особенно популярные темы - охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, соцподдержка населения, а также наука и образование.

Самый большой грант во втором в 2019 году конкурсе составил 75 миллионов рублей. Эта сумма будет выделена на организацию международного студенческого чемпионата по программированию.

Кстати, среди победителей есть и те, кто отказался от иностранного финансирования. А некоторые организации продемонстрировали, как важно бороться и не сдаваться. Более 550 НКО-победителей смогли выиграть только после нескольких попыток. А стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября.

Подводя более долгосрочные итоги, Сергей Кириенко сделал вывод, что президентские гранты становятся важным фактором для социально-ориентированных НКО в России. На данный момент уже более 10% всех некоммерческих организаций, работающих в нашей стране, приняли участие в таких конкурсах. Со времени создания Фонда в 2017 году, число претендентов на гранты выросло примерно вдвое - до 22 тысяч.

Фото: iStock
Зафиксирован рост финансирования российских НКО из-за рубежа

Всего за эти 2,5 года государство выделило на гранты 22 млрд рублей, еще 14,7 млрд рублей - это внебюджетные средства, отметил Кириенко. Таким образом, в результате работы Фонда 36,7 млрд рублей пошло на поддержку и развитие гражданского общества и НКО.

А в перспективе перед глазами организаций, которые захотят претендовать на гранты, будет хороший пример. Фонд определил сотню лучших социальных проектов, созданных организациями-победителями в 2017 году. Перечь проектов, как и список победителей нового конкурса, можно будет найти на сайте Фонда.

Подавать заявки на первый в 2020 году конкурс президентских грантов можно будет, начиная 15 октября, сообщил первый замглавы администрации президента. "Это позволит нам в январе подвести итоги и открыть с начала года финансирование, и все проекты смогут начинать работать прямо с начала года", - уточнил Кириенко.

Власть Работа власти Госуправление Некоммерческие организации в России
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