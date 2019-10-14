Китайский продовольственный рынок станет более открытым

Объемы обработки и переработки зерна предприятиями с иностранным капиталом и их доходы от сбыта пищевой продукции постоянно растут. В 2018 году объем обработки и переработки зерна предприятиями с иностранным капиталом составил 14,5 процента от общего объема всей страны в этой сфере, а их доходы от сбыта продуктов - 17 процентов от общего дохода.

В Белой книге также указывается, что предприятия с иностранным капиталом быстро развиваются на китайском продовольственном рынке. Непрерывно увеличиваются их доля в таких сферах, как обработка и переработка пищевого растительного масла и зерна. Они также добились прорыва в таких направлениях, как закупки зерна, продажа зерна оптом и в розницу, поставки основных категорий пищевых продуктов. Сегодня предприятия с иностранным капиталом уже стали главной силой, содействующей развитию китайской продовольственной индустрии и обеспечению продовольственной безопасности страны.

В Белой книге указывается, что согласно обещаниям, сделанным правительством в страны в ходе вступления в ВТО, Китай отменил квоты на импорт соответствующих сельскохозяйственных продуктов и их лицензирование. Китай ведет систему таможенных квот на импорт пшеницы, кукурузы и риса. Он также в значительной степени сократил таможенные пошлины на импорт целого ряда других продовольственных продуктов. Кроме этого, КНР продолжит ослаблять ограничения на доступ иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

В Белой книге также подчеркивается, что при эффективном обеспечении продовольственной безопасности страны Китай строго соблюдает правила ВТО и выполняет свои обещания и обязательства, взятые на себя при вступлении. Китай активно сотрудничает с ведущими продовольственными странами мира и делится своим огромным рынком продовольствия.