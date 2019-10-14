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14.10.2019 16:48
Рубрика: В мире

Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 56

Текст: Константин Волков

Число жертв тайфуна "Хагибис", прошедшего над центральной Японией на минувших выходных, составило уже, согласно данным телекомпании NHK, 56 человек.

Не исключено, что эта цифра еще вырастет, поскольку еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Также в результате удара стихии минимум 100 человек получили ранения и травмы.

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Согласно сообщениям властей, 3400 домов по всей стране были затоплены в результате урагана, который принес с собой сильнейшие дожди, что привело к выходу рек из берегов. Кроме того, обильные осадки вызвали оползни в 11 префектурах страны. Некоторые из 38 тысяч эвакуированных в 17 префектурах до сих пор не могут вернуться домой и находятся в убежищах.

Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия контролирует лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ. К спасательным работам также привлечены Силы самообороны Японии.

В мире Восточная Азия Япония
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