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14.10.2019 11:39
Рубрика: Власть

Косачев: Риск открытого конфликта Турции и САР невелик

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Как и предполагалось, турецкое военное вторжение на севере Сирии лишь усложнило ситуацию в регионе, но и привело к определенным последствиям. В частности, это поспособствовало налаживанию диалога курдов с Дамаском, от которого те раннее уклонялись, делая ставку на внешнюю (американскую) поддержку. Теперь же курдские группировки договорились с Дамаском о размещении на границе Турции и Сирии сирийских правительственных войск, что призвано остановить турецкое наступление.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

При этом риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик, поскольку у Анкары, судя по всему, нет намерения силой захватить сирийские территории. Цели президента Эрдогана вполне прозаичны: в турецких пограничных районах скопились более 3,5 миллионов сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы миллион из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию.

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Другое дело, что пытаясь решить военным путем свою проблему, Турция создает новую и усугубляет старые. По данным организации Save the Children, более полутора миллионов мирных граждан в пограничном регионе нуждаются в гуманитарной помощи. По некоторым оценкам, военная операция может сразу привести к переселению минимум 300 тысяч человек.

Поэтому Россия последовательно выступает за активизацию диалога, во-первых, между курдами и сирийским правительством (и уже содействует ему), и, во-вторых, между Анкарой и Дамаском. Какими бы мотивами ни руководствовались турки, налицо факт их вторжения в соседнюю страну, которое никак не способствует решению общей задачи противодействия терроризму. Считаю, что сейчас наступает время активной дипломатии, и мы готовы поддержать поиск необходимых решений и коммуникаций и по парламентской линии.

И последнее. Вижу, как на проходящей в эти дни ассамблее Межпарламентского союза пытаются максимально радикализировать обсуждение сложившейся ситуации. Думаю, какие-либо осуждения не помогают. Кто хочет поддержать суверенитет Сирии - пусть нормализует отношения с легитимным правительством!

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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