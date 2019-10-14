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14.10.2019 14:30
Рубрика: Власть

Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии

Текст: Кира Латухина
В Кремле напомнили о неизменности позиции по турецкой операции в Сирии и о необходимости избегать действий, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
Фото: facebook.com/mod.mil.rus Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На вопрос, стало ли выдвижение сирийских войск на север результатом договоренностей Дамаска и курдов при содействии Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил про сообщения о том, что "имели место контакты, определенные договоренности". "Вы эти сообщения видели, большего к этому я добавить не могу. Чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет", - сказал он.

Фото: VOA News / youtube.com
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На вопрос о возможности турецко-сирийского военного столкновения, Песков ответил: "В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии, спровоцировать напряженность в стране". "Эта позиция никак не изменилась. Она последовательна и хорошо известна", - подчеркнул он.

На просьбу подтвердить слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что все, что он делает - происходит в координации с российским президентом, Песков напомнил, что осуществляются контакты российских и турецких властей, идут телефонные разговоры на разных уровнях. Есть и каналы связи между военными. "Более конкретно ничего не могу сказать", - заметил он.

На вопрос, может ли Россия быть в военном конфликте с Турцией, представитель Кремля сказал: "Мы даже не хотели бы думать о таком варианте". "Но нет ли такой опасности?" - спросили журналисты. Заметив, что ему больше нечего добавить, Песков заявил еще раз, что есть каналы связи между военными двух стран.

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