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14.10.2019 01:30
Рубрика: Спорт

Обидели "Надежду"

Курское "Динамо" продлило серию побед в женской премьер-лиге
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 230(7988)
В российской женской премьер-лиге (турнир проводится под эгидой РФБ) состоялся центральный матч тура - оренбургская "Надежда" встречалась с курским "Динамо".

Экс-лидер "желто-бордовых" ДеВанна Боннер, теперь выступающая за "Динамо", стала главной героиней встречи - американка записала на свой счет 20 очков, к которым добавила девять подборов и четыре блокшота! У оренбурженок 20 набранными очками отметилась Эрика Вилер.

Фото: РИА Новости
Александр Ковалев возглавил женскую сборную России

"Надежда" превзошла "Динамо" в борьбе под щитами, хозяйки сделали 14 подборов в нападении (по четыре - у Ксении Тихоненко и Найо Рейнкок-Экунве, три - у Альбины Ражевой), но уступила курянкам в реализации бросков и количестве потерь. В итоге на табло был зафиксирован счет 71:60 в пользу "Динамо". Курянки продлили беспроигрышную серию побед до четырех матчей, а "Надежда" потерпела первое поражение в сезоне.

Следующий матч команда Иньигеса впервые в новом сезоне проведет дома 16 октября, это будет стартовая игра "Динамо" в женской Евролиге с французским "Лионом".

Также выиграл клуб УГМК, накануне в девятый раз завоевавший Суперкубок Европы.

"Лисицы" одержали свою третью победу в чемпионате. На сей раз они были сильнее новосибирского "Динамо" - 89:63.

Наставник женской сборной России Александр Ковалев вызвал для участия в отборочных матчах Евробаскета-2021 представительниц сильнейших клубов российской женской премьер-лиги

Стоит ли удивляться, что многие баскетболистки из ведущих клубов получили вызов в национальную сборную России. Накануне новый наставник нашей команды Александр Ковалев назвал имена 15 кандидаток на участие в играх 14 ноября с Боснией и Герцеговиной и 17 ноября с Эстонией.

Для подготовки к двум первым отборочным матчам Евробаскета-2021 вызваны 15 игроков: защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова ("Надежда", Оренбург), форварды Татьяна Видмер ("Динамо" К), Анна Зайцева ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург), Дарья Намок ("Надежда"), Ксения Тихоненко ("Надежда"), Анастасия Шилова ("Надежда"), центровые Наталья Анойкина ("Динамо" К), Мария Вадеева (УГМК), Альбина Ражева ("Надежда").

Единая лига

В Единой лиге ВТБ остался лишь один клуб, который не знает горечи поражений в новом сезоне - это подмосковные "Химки".

Накануне преследователи "желто-синих" в турнирной таблице дружно дали сбой. "Астана" одержала победу над "Локомотивом-Кубань" - 90:88.

В еще одном поединке игрового дня "Калев" на своем паркете добился победы над УНИКСом - 85:63.

Для эстонской команды это уже вторая победа в текущем розыгрыше турнира. УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге.

Наконец, стоит отметить и успех "Нижнего Новгорода", который в гостях нанес поражение "Зениту" из Санкт-Петербурга, - 76:69.

Спорт Баскетбол
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