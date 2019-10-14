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14.10.2019 20:08
Рубрика: Власть

Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел

Текст: Константин Волков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, как стать министром иностранных дел. По его словам, надо "не думать об этом, а стараться честно делать свою работу".

"Скажу искренне, - добавил он в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 24", - ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился… Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить".

Биография Сергея Лаврова

Родился в 1950 году.

В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Владеет английским, французским и сингальским языками.

Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В период с 1976 по 1981 год работал в Отделе международных организаций МИД СССР.

С 1981 по 1988 годы - первый секретарь, советник и старший советник в Постоянном представительстве СССР при ООН.

С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.

В 1990-1992 годах - начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.

В 1992-1994 годах - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

В 1994-2004 годах - Постоянный представитель Российской Федерации при ООН.

С 2004 года - министр иностранных дел Российской Федерации.

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