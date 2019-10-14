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14.10.2019 13:44
Рубрика: Власть

Матвиенко: Разрушение ядерной сделки с Ираном угрожает безопасности в регионе

Текст: Галина Мисливская (Белград)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что разрушение ядерной сделки с Ираном приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Такое мнение она высказала в ходе встречи с председателем парламента Ирана Али Лариджани "на полях" 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

Она отметила, что в Москве очень ценят высокий уровень доверия, который существует между Россией и Ираном как по двусторонним, так и по международным вопросам.

Фото: Роман Махмутов/РИА Новости
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"Вы хорошо знаете нашу последовательную позицию: мы выступали категорически против разрушения так называемой ядерной сделки по урану, предупреждали об очень серьезных последствиях такого шага, его недопустимости", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин и в контактах с президентом США Дональдом Трампом и с лидерами европейских стран призывал не разрушать эту сделку и решать все проблемы в режиме диалога. Тем более что Иран строго выполнял свои обязательства, и не было никаких причин для выхода из соглашения, подчеркнула спикер СФ.

"Считаем, что разрушение совместного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме приведет к дальнейшей эскалации обстановки в регионе, которая и сейчас уже достаточно тревожная", - заявила Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Совет Федерации Ядерная программа Ирана
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