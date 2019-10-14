Матвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласна с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной - странная ситуация. По ее словам, Москва поддержит возобновление полетов, если такое предложение последует из Киева.

"Когда Киев в свое время принимал это решение, мы тоже считали это более чем странным", - заявила она журналистам "на полях" 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде. Глава Совфеда подчеркнула, что отмена авиарейсов вызвала большое недовольство в украинском обществе, поскольку лишила граждан удобного и безопасного средства коммуникации с соседним государством. "Этим решением киевская власть выстрелила себе в ногу", - считает спикер.

"Мы приветствуем любые шаги, которые направлены на нормализацию отношений, на восстановление родственных, дружеских отношений между нашими народами", - заявила Матвиенко. Это касается и авиасообщения.

"Поэтому если такое решение будет у Украины, я уверена, мы на него ответим положительно", - сказала глава Совфеда.

При этом она отметила, что отменить рейсы гораздо проще, чем восстановить, возобновлению полетов должна предшествовать серьезная техническая проработка и специальные консультации авиационных властей.