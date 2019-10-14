Матвиенко: Соглашение с ЕАЭС откроет новые возможности для Сербии

Присоединение к зоне свободной торговли Евразийской экономического союза (ЕАЭС) откроет дополнительные возможности для сербской экономики, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в ходе встречи с президентом республики Александром Вучичем.

Глава Совфеда отметила, что отношения Москвы и Белграда развиваются динамично, лидеры России и Сербии часто общаются в разных форматах. Александр Вучич сообщил, что рассчитывает вновь встретиться с Владимиром Путиным в декабре этого года.

"Новым серьезным шагом, который позволит и дальше расширять наши отношения, будет подписание соглашения Сербии с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли", - сказала Валентина Матвиенко. По словам сербского лидера, подписание намечено на 25 октября.

"25 октября мы ждем премьер-министра (Сербии) с визитом, и свершится это очень важное событие, - отметила Матвиенко. - Конечно же, это открывает новые возможности в торговле, в экономических, инвестиционных связях со всеми странами ЕАЭС, в том числе - с Россией".

Напомним, в Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Несколько дней назад на саммите в Ереване лидеры государств-участников одобрили соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром, и в перспективе к ней, помимо Сербии, могут присоединиться Индия и Иран.