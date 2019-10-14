МЧС поменяет статус центров управления

Новости

"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla 21:15
Путин обсуждал в Саудовской Аравии цены на нефть 21:11
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей 20:59
Сирийская армия вошла в Манбидж 20:52
Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
14.10.2019 21:20
Рубрика: Власть

Из кабинета на пожар

МЧС поменяет статус центров управления
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В МЧС России продолжается реорганизация органов управления. В этот раз предметом для кардинальных изменений могут стать региональные ситуационные центры управления и даже один из главных символов ведомства - Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Пока, правда, точно не известно, во что именно преобразуют это легендарное подразделение, но определенно одно, что в нынешнем виде оно точно не остается.

О продолжении реорганизационных мероприятий на днях сообщил замглавы МЧС России Андрей Гурович. Известно, что в апреле этого года МЧС начало переводить свои территориальные органы на новую организационно-штатную структуру, которая должна стать типовой для всех главков с 1 января будущего года.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Торговые центры признали высокорискованными

Всего в министерстве планируется ликвидировать и реорганизовать более пятисот различных подразделений. Первыми стали восемь региональных центров, которые полностью расформировали.

При этом, по словам замминистра, некоторых сотрудников МЧС, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей в ходе реорганизации ведомства.

"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов", - сказал замминистра.

Судя по этим высказываниям и озвученным ранее планам реформирования министерства, речь не идет о полной ликвидации антикризисных центров, а вместе с ними и Национального антикризисного центра в Москве.

Более пятисот подразделений в МЧС России могут быть реорганизованы и расформированы

В рамках реформы планируется лишить их статуса самостоятельной юридической единицы и структурно присоединить к другим подразделениям. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с реформами в ведомстве, региональные антикризисные центры могут влить в главные управления МЧС по регионам.

С Национальным антикризисным центром сложнее. Он также имеет самостоятельное юридическое лицо - Федеральное государственное бюджетное учреждение.

И под его создание писалось целое положение, поскольку Центр является органом повседневного управления в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Посольства и метро станут проверять на пожароопасность

Это так называемая система РСЧС, положение о которой регулируется постановлением правительства РФ от 2003 года. Поэтому изменить статус Центра непросто, даже если его присоединят структурно к Центральному аппарату МЧС.

К тому же пока не совсем понятно, как освободившихся финансистов, операторов ситуационных центров и бухгалтеров будут перенаправлять на работу в "боевые" реагирующие подразделения.

Большой вопрос, захочет ли, скажем, бухгалтер переучиваться на пожарного, карабкаться по лестницам и разматывать рукава?

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением