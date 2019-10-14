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14.10.2019 18:51
Рубрика: Спорт

Провел мастер-класс

Медведев обошел Федерера в чемпионской гонке
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Даниил Медведев, выигравший престижный турнир категории "Мастерс" в Шанхае, остался четвертой ракеткой мира в обновленном мировом рейтинге, уступая сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.
За свою карьеру Даниил Медведев выиграл четыре турнира, в том числе в этом году - в Софии. Фото: AP. За свою карьеру Даниил Медведев выиграл четыре турнира, в том числе в этом году - в Софии. Фото: AP.
За свою карьеру Даниил Медведев выиграл четыре турнира, в том числе в этом году - в Софии. Фото: AP.

Но вызов лучшим теннисистам мира брошен. После успеха в Китае Медведев обошел Федерера в чемпионской гонке. На очередное достижение, которых в последние месяцы было немало, Даниил, как всегда, отреагировал с юмором.

- Даже не знаю, что мне сейчас еще нужно. Разве что выиграть 21 титул на турнирах "Большого шлема" для того, чтобы опередить по этому показателю Роджера, - приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

Фото: REUTERS/Jason Lee
Хачанов стал восьмой ракеткой мира

Ну а пока россиянин на пути к этой заветной цели, в его персональной книге рекордов появилась новая запись. Медведев стал седьмым действующим теннисистом, которому удалось выиграть не менее одного турнира категории АТР 1000 в карьере. В августе Даниил выиграл соревнования в Цинциннати, в октябре - в Шанхае. В этом рейтинге, конечно же, вне конкуренции снова Федерер (28), Джокович (33) и Надаль (35). Им прилично уступает еще один представитель "Большой четверки" британец Энди Маррей (14). А вот обогнать француза Жо-Вильфрида Цонгу, на счету которого всего два трофея, и Александра Зверева (3), поверженного в китайском финале, Медведеву по силам уже в ближайшее время.

Напомним, промежуточные итоги года: финалист US Open Медведев играл в решающих матчах на всех последних шести турнирах, в этом сезоне он взял четыре титула, выиграл 59 встреч и уступил в 17, он лидер Тура по количеству победных матчей на харде (46) и на турнирах категории АТР 1000 (22).

С чем связан такой прорыв Медведева? К примеру, с Александром Зверевым он встречался четыре раза, и все матчи завершились поражением.

- Думаю, я просто стал лучше играть, - заявил Медведев. - Если вспомнить, то в матчах с Борной Чоричем статистика тоже была не в мою пользу. Перед финалом в Санкт-Петербурге я даже немного нервничал из-за этого. Но тогда победа получилась более чем уверенной - 6:3, 6:4. В Шанхае я выиграл 6:4, 6:1. Я стал играть лучше, больше никаких секретов.

Возвращаясь к мировым рейтингам, отметим, что Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, Андрей Рублев - на 31-ю. А Дарья Касаткина вернула себе звание первой ракетки России (37-я позиция).

Спорт Теннис
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