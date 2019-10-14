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14.10.2019 17:26
Рубрика: Власть

Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал региональным чиновникам весьма неприятные последствия, если они будут манипулировать данными статистики.

На заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсуждалась работа в рамках нацпроекта "Здравоохранение", глава правительства обратил внимание на неплохой результат - в 49 регионах страны в целом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. "Опасение вызывают 36 регионов, где этот показатель не снижается, а растет", - подчеркнул он тревожный момент. Национальный проект в сфере здравоохранения предусматривает сокращение количества смертей от инфарктов и инсультов на четверть.

Фото: iStock
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Несколько губернаторов подчеркнули, что в их регионах рост показателя происходит на фоне общего снижения смертности. А причина оказалась в "игре" цифрами. "Мы в конце 2018 года провели инвентаризацию кодировки причин смертности. У нас пряталась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в смертность от старости и в смертность от заболеваний нервной системы", - рассказал глава Ивановской области Станислав Воскресенский.

- Этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать, - потребовал председатель правительства. - Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные.

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