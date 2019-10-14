Медведев расширил список жизненно важных лекарств

- На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение, - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями.
В частности, список пополнят дорогостоящие препараты для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий. "Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями", - сказал Медведев.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в числе новых препаратов восемь противоопухолевых, четыре препарата от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства, два препарата для лечения гепатита С, два препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ.