Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде

Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман провели встречу в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в Twitter российского Минэнерго.

"В рамках встречи Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман подписали протокол между Минэнерго России и Министерством энергетики Саудовской Аравии о сотрудничестве в области энергетики", - говорится в сообщении.

Новак также принял участие в работе Российско-Саудовского инвестиционного форума, приуроченного к государственному визиту Путина в королевство. По словам министра, объемы российско-саудовского товарооборота за январь-июль 2019 года увеличились по сравнению с тем же периодом 2018 года на 38% и достигли 846 миллионов долларов.