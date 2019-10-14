Минкомсвязь представила дорожную карту по искусственному интеллекту

По прогнозам, доля искусственного интеллекта в мировом ВВП будет составлять 2,6 процента в 2030 году. При существенном стимулировании развития этой технологии в России будут достигнуты даже большие результаты. Доля искусственного интеллекта будет составлять 0,8 процента в 2024 году и 3,6 процента в 2030-м, отмечается в дорожной карте.
Развитие искусственного интеллекта способно заметно улучшить ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования. Все это увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян. Развитие технологии окажет влияние и на образование: каждый ученик сможет получать задания в соответствии со своими способностями, а учителям и преподавателям не придется тратить время на выполнение однообразных операций.
В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары. Кроме того, развитие этой технологии будет способствовать появлению новых сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом.
Каждая "сквозная" технология получила куратора в лице крупной госкомпании - в соответствии с заключенными соглашениями, рассказал "Российской газете" директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике минкомсвязи Михаил Насибулин. Искусственным интеллектом займется Сбербанк. РЖД будет развивать квантовые коммуникации, "Росатом" - отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, "Ростех" - за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, "Ростелеком" совместно с "Ростехом" будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G - все эти направления входят в другие шесть дорожных карт, опубликованных минкомсвязью. Сейчас по каждому из направлений проходит согласование целевых показателей. По ним будет оцениваться эффективность реализации дорожных карт, сказал Насибулин.
Он добавил, что, начиная с 2020 года, разработанные и утвержденные дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий будут актуализироваться с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.
Дорожные карты разрабатывались в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Они призваны организовать работу по развитию "сквозных" цифровых технологий на системном уровне. Карты включают в себя анализ состояния отраслей и технологий, определяют траекторию их развития, а также служат главным ориентиром для оказания мер господдержки.