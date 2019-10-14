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14.10.2019 20:50
Рубрика: Экономика

Включайте разум

Минкомсвязь представила дорожную карту по искусственному интеллекту
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
На развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий в России в ближайшие пять лет может понадобиться почти 392 миллиарда рублей. Из них 334,9 миллиарда власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников. Такой вывод можно сделать из дорожной карты, опубликованной на сайте Минкомсвязи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По прогнозам, доля искусственного интеллекта в мировом ВВП будет составлять 2,6 процента в 2030 году. При существенном стимулировании развития этой технологии в России будут достигнуты даже большие результаты. Доля искусственного интеллекта будет составлять 0,8 процента в 2024 году и 3,6 процента в 2030-м, отмечается в дорожной карте.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Развитие искусственного интеллекта способно заметно улучшить ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования. Все это увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян. Развитие технологии окажет влияние и на образование: каждый ученик сможет получать задания в соответствии со своими способностями, а учителям и преподавателям не придется тратить время на выполнение однообразных операций.

В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары. Кроме того, развитие этой технологии будет способствовать появлению новых сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом.

Развитие искусственного интеллекта поможет запустить сервис оплаты товаров голосом

Каждая "сквозная" технология получила куратора в лице крупной госкомпании - в соответствии с заключенными соглашениями, рассказал "Российской газете" директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике минкомсвязи Михаил Насибулин. Искусственным интеллектом займется Сбербанк. РЖД будет развивать квантовые коммуникации, "Росатом" - отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, "Ростех" - за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, "Ростелеком" совместно с "Ростехом" будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G - все эти направления входят в другие шесть дорожных карт, опубликованных минкомсвязью. Сейчас по каждому из направлений проходит согласование целевых показателей. По ним будет оцениваться эффективность реализации дорожных карт, сказал Насибулин.

391,6 миллиарда рублей может потребоваться на развитие искусственного интеллекта в ближайшие 5 лет

Он добавил, что, начиная с 2020 года, разработанные и утвержденные дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий будут актуализироваться с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.

Дорожные карты разрабатывались в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Они призваны организовать работу по развитию "сквозных" цифровых технологий на системном уровне. Карты включают в себя анализ состояния отраслей и технологий, определяют траекторию их развития, а также служат главным ориентиром для оказания мер господдержки.

Экономика Отрасли Связь Общество Наука Правительство Минкомсвязи
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