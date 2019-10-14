Минск готов возобновить производство оборудования для судов России

Департамент Евразийской экономической комиссии дал старт кооперационному проекту по производству камбузного оборудования. В Беларуси, в частности, планируется возобновить производство изделий для российского судостроения, сообщили в пресс-службе ЕЭК. "Ожидается, что в ближайшее время возродятся поставки белорусской техники, изготовленной по российским технологическим документам, на российские суда", - говорится в сообщение.

По данным ЕЭК, российское ЦНИИ "Курс" - разработчик технологического и холодильного камбузного оборудования - и белорусское "Торгмаш" уже приступили к активным переговорам по реализации этого проекта. Кроме того, Гродненский завод торгового машиностроения обсудил с российским партнером также возможности возобновления в ближайшее время совместных разработок.

Как известно, "Курс" является ведущей организацией в РФ по проблемам системного проектирования корабельного и судового радиоэлектронного оборудования, в том числе обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств; обладает значительным опытом и компетенциями в области разработки новейших технических решений.