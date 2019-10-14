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13.10.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Вычет за работу

Минтруд намерен изменить правила выплаты детских пособий
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Родителя, который оформил отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но продолжает подрабатывать и не занимается в это время малышом, могут лишить детского пособия от Фонда социального страхования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в законопроекте Минтруда России, который размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обращает внимание, что пункт о "невыплате пособий" сформулирован так, что на практике родителей могут лишить их за сам факт подработки.

Фото: iStock
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Логика минтруда такова: если, к примеру, мать трудится на полставки, а в это время за малышом ухаживает кто-то другой, ее право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет прекратится. Но в минтруде "РГ" не ответили, кто и как будет определять, ухаживает за ребенком кто-то другой, пока мать подрабатывает, или ей удается самой и им заниматься, и выполнять трудовые обязанности, скажем, на дому, когда малыш спит. Кстати, сегодня по действующему закону, если мать, отец, другой родственник или опекун, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполное рабочее время, детское пособие ему платят.

В Минтруде России пояснили, что "предлагаемая к обсуждению норма, содержащаяся в законопроекте, дополняет положения действующего законодательства". То есть уточняется условие о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком только тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком.

Положение, которым предлагается дополнить федеральный закон, утверждают в ведомстве, никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодня родители, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют. А предлагаемое дополнение направлено на упорядочение регулируемых правоотношений.

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"В случае принятия законопроекта, - сообщили в минтруде "Российской газете", - пособия, как и сейчас, будут выплачиваться работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком. То есть в том случае если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка. Этот родственник и будет получать пособие".

Однако, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, пункт о "невыплате пособий" в законопроекте все-таки не совсем точен. И он не исключает, что, когда норма вступит в силу, могут возникнуть случаи, когда родителей лишат пособий просто за сам факт подработки.

"Разберем данную ситуацию на реальных схемах, - продолжает собеседник "Российской газеты". - Мама, папа и ребенок. Например, каждый из родителей сидит по полдня дома, а полдня работает. В этом случае семья может полностью лишиться пособия по уходу за ребенком. Пропорции распределения времени по уходу внутри семьи могут быть какими угодно!"

Может ситуация быть еще круче, продолжает профессор Финансового университета. Например, мама-одиночка, вынужденно подрабатывающая из-за низкого размера пособия, может просто лишиться его, волнуется Сафонов.

"При этом проверить реальность работы можно двумя способами: через отчеты работодателей по уплаченному налогу на доходы физических лиц в налоговую службу или самозанятого гражданина, либо через слежку за родителями. Но понятно, что такие формы контроля не могут доказать факта отсутствия ухода за ребенком", - говорит Александр Сафонов.

Во-первых, может быть удаленная занятость в часы, когда ребенок спит.

Фото: iStock
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Во-вторых, это может быть выполнение работы в периоды нахождения ребенка в гостях у дедушки с бабушкой.

"Предложенная конструкция имеет слабую техническую реализацию. Возникнет масса обращений в суд, где доказать "отсутствие ухода" окажется невозможным. Кроме того, как только такая норма появится, можно будет ожидать дальнейшего ухода работников в тень", - добавляет эксперт.

По словам Сафонова, сейчас минтруд пытается решить важную задачу по возвращению женщин, находившихся в отпусках по уходу за ребенком, на рынок труда. Специалистам известна проблема потери рабочих мест женщинами из-за снижения уровня компетенции. Тратятся деньги на их переобучение.

Но женщины, сочетающие уход за ребенком и работу, сохраняют свои позиции на рынке труда и "экономят" деньги по программам переобучения, трудоустройства и выплате пособий по безработице. Нельзя обходить вниманием и проблему снижения доходов семей с детьми из-за данной инициативы, констатировал Сафонов.

А теперь о цене вопроса. В этом году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года составляет 3277,45 рубля, при рождении второго - 6554,89 рубля. Максимальное - 26 152,27.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка Законопроекты и комментарии
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